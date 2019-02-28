產後2個月「事自己擔」PO剪刀照！　張柏芝深夜驚吐：沒誰能成為永遠支柱

記者潘慧中／綜合報導

張柏芝2018年底證實生下第三胎，孩子的爸身份卻始終成謎，27日深夜突然曬出一張凌亂照，地上還放著一把剪刀，「事在身上，自己擔。」一席話讓不少微博網友很擔心她的身心狀況。

▲張柏芝產後剛過2個多月。（圖／翻攝自Instagram／cecilia_pakchi_cheung）



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張柏芝半夜寫下：「沒有誰能成為你永遠的支柱，有人幫你，是你的幸運，沒人幫你，是你的考驗。」她勉勵自己如果順利跨過坎坷就能變成強者、熬過苦難就是贏家，「路在腳下，自己走。」

▲張柏芝PO剪刀照抒發心情。（圖／翻攝自Instagram／cecilia_pakchi_cheung）



事實上，張柏芝現在除了獨自照顧2個兒子Lucas和Quintus，剛滿2個多月的男寶寶也正需要媽媽的照顧，不少網友都很擔心她最近是否壓力有點大，但也有粉絲出面緩頰她應該只是在抒發心情，大眾無需過度擔憂。

▲▼張柏芝和謝霆鋒生了2個兒子。（圖／翻攝自Instagram／cecilia_pakchi_cheung）



關於張柏芝第三胎的親生父親，網路上一直有各種猜測，周星馳、謝霆鋒叔叔、新加坡富商都紛紛躺槍，但先後都遭到否認。她產後不久便積極瘦身，馬不停蹄地工作，兼顧家庭和事業，好媽媽形象獲得不少好評。

張柏芝IG全文：



路在腳下，自己走，

事在身上，自己擔。

沒有誰能成為你永遠的支柱，

有人幫你，是你的幸運，

沒人幫你，是你的考驗。

坎坷跨過去，你就是強者，

苦難熬過去，你就是贏家！