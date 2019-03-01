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網紅客串電影夯　拍短片很拿手拍戲「不知演哪齣」原來這麼難

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲網路創作者那那大師接受《星光好選喆》專訪。（攝影／張凱喨、吳杰澄）

主播簡立喆、記者王筱筑／專訪報導

人氣網紅「Tina那那大師」經常在網路上分享翻唱女歌手的招牌歌曲，翻唱過的女藝人如亞莉安娜、張惠妹、周蕙等，各個都是實力唱將，加上他音域非常廣闊，時不時的瘋狂飆高音，加上自創搞笑舞步，還自封「台灣亞莉安娜」，每支影片都讓網友笑翻，因此人氣在短時間內人氣攀升。

在網路人氣爆高的那那大師也因此被國片《大三元》劇組網羅，與網紅阿翰、皮皮一同加入客串演出，為這部趣味賀歲喜劇增加笑點，也讓電影有更高網路聲量。聊到拍電影初體驗他說：「拍電影前當然是興奮跟緊張加在一起，然後拍完電影其實沒有太多的感覺，就真的感覺很歡樂，因為時間好快就過去了喔！」

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▲▼ 大三元。（圖／電影劇照）

▲▼電影劇組找網紅來客串以拉攏網路族群成為趨勢。（圖／《大三元》電影劇照）

▲▼ 大三元。（圖／電影劇照）

那那大師還透露開拍前一個月，劇組人員還把他和幾位非正式演員送去表演班上課，讓他感覺超用心：「像我跟阿翰我們都不是正式的演員，所以我們就去上表演課，之後一個月就去拍戲，但拍的也很快，我們的戲份大概拍了9到10天左右。」

除了覺得時間拍攝時間飛速，那那大師對於見到很多歌手前輩感到興奮，大家還會私下接唱：「《大三元》不只女主角Ella，整部戲裡太多歌手了，還有羅時豐、許富凱，以及玉女方季惟姊姊，然後彩樺姊她根本什麼都會唱啊！還有阿翰也愛唱歌，就是大家常常會接唱，我們每個人都很愛唱這樣。」整個劇組常常「以歌會友」，私下在片場氣氛很歡樂！

演出電影《大三元》基本上算是本色演出，那那大師對於之後如果又有拍攝邀約，他認為還是會再三考量，因為內心還是會「怕怕的」，因為對於表演還是覺得太難了，他更自爆其實在上戲當下，有時都會搞不懂在演哪一段，他笑稱不曉得那些資深演員怎麼會那麼厲害，怎麼會知道每一場戲都知道要演什麼，「我們常常進到劇組，進到片場坐下來，當下卻都還不知道我在演那一part，因為一天會拍攝不同的段落，我們真的太新了，自己就會知道沒有『通電成功』，我跟阿翰很常坐下來後兩人都不知道要演什麼。」

▼阿翰、那那大師、皮皮出席一起出席電影首映會。（圖／記者張一中攝）

▲▼阿翰、那那大師、皮皮出席《大三元》首映。（圖／記者張一中攝）

因此那那大師表示會認真思考如果接到下一部拍攝邀約太過有挑戰性的話，會冷靜思考一下可不可能接拍，不過他也說：「我現在很俗辣，但有時候又很勇敢，所以如果該來的來了的時候，我可能到時候就會想說『那就去吧』這樣！」就看未來有沒有適合的劇本與角色找上門了。

▼那那大師和《星光好選喆》主持人立喆搞笑翻唱奧斯卡最佳原創歌曲—女神卡卡的《淺灘》。（攝影／張凱喨、吳杰澄） 

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