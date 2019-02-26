《雞不可失》、《幸福綠皮書》共通點都是炸雞！　網爆：二刷這樣最爽

記者蕭采薇／綜合報導

最近看完電影，是不是特別想吃炸雞？南韓喜劇《雞不可失》敘述警探藉著賣炸雞臥底抓毒販，在台上映4天，票房已經突破1320萬。25日更是上映以來首次正式超越好萊塢夯片《艾莉塔》，成為單日票房冠軍。另外獲得奧斯卡最佳影片的《幸福綠皮書》（Green Book），片中串起兩人友誼橋樑也是「炸雞」。

▲《雞不可失》警察賣炸雞，臥底抓毒販。（圖／CatchPlay提供）

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《雞不可失》中，「炸雞」成為僅次於魯蛇緝毒5人組的第二主角，更是將毒販幫派繩之以法的爆笑關鍵。夾帶著衝上年南韓影史票房亞軍的氣勢和爆笑不間斷的零負評口碑，《雞不可失》在全台80家戲院盛大上映，首日更開出高達614場的場次數。上映4天台北市票房已突破456萬，全台票房也突破1320萬。

▲《幸福綠皮書》兩位主角靠炸雞搭起友誼橋樑。（圖／CatchPlay提供）

此外在電影《幸福綠皮書》中，兩位主角以幽默詼諧的方式來闡述對彼此的尊重與信任，網友盛讚「這是會讓你流淚但嘴角卻帶著微笑」的暖心電影，更獲得奧斯卡最佳影片的肯定。無獨有爾，兩部電影都以炸雞為主題，不少人二刷、三刷時都準備了炸雞進戲院，大讚：「邊看邊吃最舒爽！」不過各影城攜帶外食的規定和個人觀感都不一，帶炸雞入場是否可行，也是見仁見智了。