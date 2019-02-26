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納粹血腥鎮壓！《無主之作》號稱德版「陳澄波事件」

記者林映妤／台北報導

時值二二八紀念日，「轉型正義」仍為台灣人所關注，德國電影《無主之作》描述德國納粹統治期間犯下的種種邪惡暴行，使得德國自二戰後持續推動轉型正義，片商號稱《無》片宛如德版二二八「陳澄波事件」，同樣都是受到政治迫害的藝術家。

二二八事件期間，遭國民政府軍隊當著女兒的面槍決的台灣畫家陳澄波，可說是當時政治受害者的代表人物之一。《無主之作》則以當代視覺藝術大師、畫家葛哈李希特（Gerhard Richter）的前半生為藍本，描述李希特從小在納粹德國背景下成長，他的阿姨曾被關在集中營，最終被納粹組織執行安樂死，這對他的人生造成極大的衝擊，也成為他創作的靈感來源之一。

▲▼《無主之作》。（圖／車庫娛樂提供）

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▲▼《無主之作》。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼《無主之作》。（圖／車庫娛樂提供）

《無主之作》導演弗洛里安亨克爾馮杜能斯馬克2007年就以首部劇情長片《竊聽風暴》勇奪奧斯卡最佳外語片，繼上一部《色遇》後，相隔8年才推出第3部作品《無主之作》即再度榮獲奧斯卡最佳外語片提名。他在接受專訪時表示，「藝術或許是我們對抗政治極端主義最好的武器」，這部電影是他自己的一種反抗形式，他希望人們能受到啟發，從過去汲取教訓並學習。

弗洛里安亨克爾馮杜能斯馬克認為，「作為一名優秀的藝術家，你會自然而然地排斥任何政治極端主義、偏見或種族主義，因為你不會接受這種意識形態。」他也提到，「我的夢想是如果一個人在任何地方、擔任任何類型的政治職務，他們就必須接受歷史的考驗。他們對於自己國家和世界的事實和歷史有足夠的了解嗎？如此一來他們才不會重蹈覆轍。」

《無主之作》3月8日上映。

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