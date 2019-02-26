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《聲林》Gail好人緣！師兄「忍者龜」鄭可強獻聲

記者許逸群／台北報導

來自泰國的Gail Sophicha在選秀節目《聲林之王》中，憑著強大的音樂實力與天籟美聲一路過關斬將，最終闖進前四強，總決賽更獲選人氣最高榜首。她今（26日）以小天后之姿，一舉被娛樂教父王偉忠與媒體教父王令麟欽點，簽進量子娛樂製作公司。

▲▼Gail與量子娛樂簽約記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲Gail演唱《心花開》。（圖／記者林敬旻攝）

為了彰顯對小天后Gail的待遇，簽約派對開場由「大師兄」忍者龜鄭可強帶來一首《讓我為你唱情歌》喜迎師妹。爾後Gail將與鄭可強、許維芳、嘪瑋鵬、凡雨禾、林怡廷、黃小愛成為同門師兄妹。許維芳在祝福時還不忘告白：「很驕傲當妳師姐，我很喜歡妳！」

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▲▼Gail與量子娛樂簽約記者會，鄭可強開場表演。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄭可強獻聲喜迎Gail成為師妹。（圖／記者林敬旻攝）

Gail出場先是帶來一首《心花開》，接著用著中文甜美地說著：「今天是我的大日子，希望大家多照顧我。」接著節目導師李千那也驚喜現身送上祝福。有趣的是，當被問到最滿意自己在節目中的哪次演出，Gail豪不猶豫地說出《心花開》，讓李千那大笑：「不用顧慮我啊！」

▲▼Gail與量子娛樂簽約記者會，李千那驚喜擔任嘉賓。（圖／記者林敬旻攝）

▲李千那為Gail送上祝福。（圖／記者林敬旻攝）

除了同門師兄妹與李千那到場，Gail的「聲林好朋友」張若凡與許莉潔也現身送上祝福。張若凡笑說：「我真的很開心她可以來到這邊發展，也承諾她，我會把英文學好！」許莉潔也祝福：「希望她成為最亮的一顆星。」

▲▼Gail與量子娛樂簽約記者會，聲林之王歌手送上暖心祝福。（圖／記者林敬旻攝）

▲Gail與量子娛樂簽約記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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聲林, 聲林之王, gail

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