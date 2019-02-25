張藝興「後背重摔6次」表情痛苦　認真Boy讓粉絲好心疼

記者林奕如／台北報導

張藝興在《黃金瞳》角色開外掛，和韓國男神玄彬新作《阿爾罕布拉宮的回憶》同樣挑戰瞳孔特異功能，兩人也都有滿滿動作戲。認真Boy張藝興拍攝動作戲時親自上陣，過程中不輕易喊停，有一幕張藝興的後背重重摔到牆上也要演下去，導演喊卡之後表情痛苦不堪，還連拍六次，敬業精神，也讓粉絲好心疼。

▲▼張藝興眼睛被碎玉擊傷，開啟黃金瞳功能。（圖／愛奇議台灣站提供）

請繼續往下閱讀...

該劇集結創下百億流量的《老九門》團隊，由張藝興、李立群主演，和他《偶像練習生》、《青春有你》建立好交情的李榮浩，也義氣相挺客串第一集，飾演張藝興老同學岳敬。兩人在等待拍攝時清唱陳奕迅《十年》，眾人聽得如癡如醉，李榮浩自己鼓掌說兩人是「不容易組合」，張藝興接棒說：「就是說所有的事情都不大容易。」

▲▼張藝興劇中打戲親自上陣。（圖／愛奇議台灣站提供）

該劇改編打眼同名小說，張藝興原本是一個平凡的典當員，一次意外眼睛被一塊碎玉擊傷而昏厥，在醫院醒來後發現自己的眼睛竟能看透世間萬物，驚呆到上廁所忘洗手還摸自己臉，就連朋友帶蘋果來探病，他看見蘋果內壞掉有蟲，卻有苦難言只能硬著頭皮吃，還能透視女生身體，從此生活發生了天翻地覆的變化，開啟一段開掛人生的冒險之旅。