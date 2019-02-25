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女歌迷送醫陷入昏迷！　聽李聖傑《癡心絕對》流淚醒來

記者關韶文／台北報導

歌手李聖傑迎接出道20週年，舉辦「2019李聖傑 FACE 20週年歌迷會」，活動兩週前就在粉絲團PO出「感人故事」徵選活動，希望粉絲們投稿寫下「李聖傑的歌曲，在你生命中帶來的影響力」，有位歌迷被選中，分享自己陷入昏迷，聽著《癡心絕對》醒來的故事。

主辦單位從將近200多篇文章中，選出一位幸運的江佩溱小姐，她年輕時曾經做過傷害自己生命的事情，緊急送醫後陷入昏迷，連醫生都無能為力，家人知道女兒最喜歡李聖傑，就在耳邊播放《癡心絕對》，沒有想到佩溱聽到熟悉歌詞與旋律，眼角竟然流出淚水，在鬼門關前緊急煞車回頭，健健康康的繼續生活下去! 佩溱故事感動全場，尖叫掌聲不斷，有人高喊「加油!」，有人紅了眼眶。藉由歌迷會邀請她上台分享，並與偶像一起切生日蛋糕，互相祝福全新開始，再適合不過！

▲▼李聖傑。（圖／公關照）

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▲▼李聖傑與歌迷歡慶出道20週年。（圖／公關照）

▲▼李聖傑。（圖／公關照）

有感動時刻，也少不了玩樂，而且歌迷會就是要讓粉絲靠近偶像，所以李聖傑精心設計互動橋段，包括親自指導射飛鏢，自拍簽名擁抱來者不拒，搶答環節還針對題目不同，送出代表性禮物，處處可見他對粉絲們的貼心！

生日會上，李聖傑演唱出道20年以來的經典成名歌曲《親愛的》、《我們相愛吧》、《眼底星空》、《靠近》，讓全場觀眾掉入回憶漩渦，在李聖傑渾厚又細膩的嗓音中，渡過一場溫馨難忘的音樂饗宴。

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