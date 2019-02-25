《還願》維尼彩蛋被譙翻！　杜美心「2句話」霸氣應援…網一面倒讚爆





圖文／鏡週刊

台灣團隊赤燭所製作的恐怖遊戲《還願》近日陷入「維尼」風波，不僅中國的代理商及專案投資方皆終止雙方合作關係，赤燭也對此道歉。而在《還願》中飾演「杜美心」的童星林芷瑈的母親，24日在林芷瑈的臉書粉專發文表示「赤燭的付出一定要被看見」「他們的嘔心創作還是需要大家購買正版來肯定」，暖心的舉動被台灣網友讚爆。

《還願》因在遊戲裡的符咒放入「習近平小熊維尼」並在周圍寫上「呢嘛叭唭（諧音「你媽八七」）」等字樣引發軒然大波，赤燭雖發表聲明表示，事情起於一位成員在美術素材中置放一段文字，但其他赤燭成員並不知情，後來發現後也立即置換美術素材，但由於事涉政治敏感，仍讓中國的代理商indievent、專案投資人唯晶科技宣布終止雙方合作關係，相關損失赤燭也將依合約承擔，目前《 還願 》也在Steam中國區全面下架。

雖然《還願》因為此事丟掉中國市場，但銷量卻在全球逆勢直升，根據steamspy的數據指出，目前還願的銷量已在100萬套到200萬套的區間，也登上Steam銷量冠軍。此外，還有許多來自各界的聲援，在《還願》中飾演「杜美心」的童星林芷瑈的母親，24日也在林芷瑈的粉專貼上《還願》的側拍花絮，並表示，「芷瑈媽不太會網路行銷但是赤燭的付出一定要被看見」「他們的嘔心創作還是需要大家購買正版來肯定」。

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側拍照片中也可看出，遊戲中的「七彩星舞台」的懷舊片段，都是團隊重新拍攝而成，也包括演員與赤燭團隊的合影。



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