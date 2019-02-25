熊熊東京旅遊哀嘆「為什麼要歧視？」　買車票卡關..只有她不行

記者李玟儀／綜合報導

熊熊（卓毓彤）個性活潑、體態前凸後翹，宅男女神的形象讓她成為網友的理想型，演藝事業也穩定發展中。日前她抽空和朋友們同遊日本東京，一行人滿懷期待準備搭巴士前往池袋，結果買完車票她卻忍不住哀嘆：「為什麼要歧視？」

▲▼熊熊上飛機全副武裝。（圖／翻攝自FB／陳彥婷Tiffany）

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熊熊和朋友們一起出發日本旅行，她不像其他明星出國必搭商務艙，而是和朋友一起搭乘廉價航空經濟艙。一坐上飛機便全副武裝，拿掉髮帶戴上飛天小女警的眼罩，原本還要戴上口罩，被朋友虧：「妳這樣還能呼吸嗎？」她只好眼罩、口罩擇一使用，接著又拿出頸枕，以最舒適的狀態展開旅程。

落地東京成田機場後，熊熊一行人第一站鎖定池袋，首先必須先買車票，不過在等車時，朋友卻透露買巴士票時，站務人員表示：「妳們有一個人不能打折喔。」朋友納悶解釋：「沒有沒有沒有，我們都可以打折啊！」事後才想起來旅伴中還有熊熊，而熊熊早就超過享有優惠車票的年紀了。

▲▼熊熊：「為什麼要歧視25歲以上的人。」（圖／翻攝自FB／陳彥婷Tiffany）

熊熊哀怨地說：「為什麼要歧視25歲以上的人，我不太懂這個，正常來講不是應該要敬老？」1986年出生的熊熊雖然距離25歲已經有點遠，不過保養超好，和一般20出頭的少女差不多，也難怪朋友們一時間會忘記她其實不在優惠範圍內。