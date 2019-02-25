ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

熊熊東京旅遊哀嘆「為什麼要歧視？」　買車票卡關..只有她不行

記者李玟儀／綜合報導

熊熊（卓毓彤）個性活潑、體態前凸後翹，宅男女神的形象讓她成為網友的理想型，演藝事業也穩定發展中。日前她抽空和朋友們同遊日本東京，一行人滿懷期待準備搭巴士前往池袋，結果買完車票她卻忍不住哀嘆：「為什麼要歧視？」

▲▼熊熊。（圖／翻攝自FB／陳彥婷）

▲▼熊熊上飛機全副武裝。（圖／翻攝自FB／陳彥婷Tiffany）

▲▼熊熊。（圖／翻攝自FB／陳彥婷）

請繼續往下閱讀...

熊熊和朋友們一起出發日本旅行，她不像其他明星出國必搭商務艙，而是和朋友一起搭乘廉價航空經濟艙。一坐上飛機便全副武裝，拿掉髮帶戴上飛天小女警的眼罩，原本還要戴上口罩，被朋友虧：「妳這樣還能呼吸嗎？」她只好眼罩、口罩擇一使用，接著又拿出頸枕，以最舒適的狀態展開旅程。

落地東京成田機場後，熊熊一行人第一站鎖定池袋，首先必須先買車票，不過在等車時，朋友卻透露買巴士票時，站務人員表示：「妳們有一個人不能打折喔。」朋友納悶解釋：「沒有沒有沒有，我們都可以打折啊！」事後才想起來旅伴中還有熊熊，而熊熊早就超過享有優惠車票的年紀了。

▲▼熊熊。（圖／翻攝自FB／陳彥婷Tiffany）

▲▼熊熊：「為什麼要歧視25歲以上的人。」（圖／翻攝自FB／陳彥婷Tiffany）

▲▼熊熊。（圖／翻攝自FB／陳彥婷Tiffany）

熊熊哀怨地說：「為什麼要歧視25歲以上的人，我不太懂這個，正常來講不是應該要敬老？」1986年出生的熊熊雖然距離25歲已經有點遠，不過保養超好，和一般20出頭的少女差不多，也難怪朋友們一時間會忘記她其實不在優惠範圍內。

 

騎車急煞！用背感受正妹波動　爛招玩太多讓他嚇到不要不要

推薦閱讀

《延禧》張嘉倪豪宅曝光！浴室大到會迷路　客廳根本兒童樂園

陸版《浪漫滿屋》爆翻拍！「男女主角人選」曝光..網傻：毀了

濱崎步曬胸器！「胸前只剩2塊布」　邪惡視角..東西半球炸出

野生周杰倫！預告「今天在這裡出現」　IG限時動態洩行蹤

Suho義大利開直播「私生狂打電話騷擾」　酷帥反擊給教訓！

獨家／《大學生》小新巴黎蜜月照曝光！「老公視角」愛牆放閃Nina

肉身擋火護Selina！俞灝明39%燒傷「下場被分手」　網傳前女友是楊冪

不爽媽媽侵犯隱私　女粉深夜「直播割腕自殺」遺言：連畜生都不如

吳謹言爆秘戀《延禧攻略》鮮肉男神！　峇里島海邊約會被捕獲

唐綺陽運勢／魔羯「翻轉人生重大事件」　2星座人紅桃花旺

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

是真的！金鍾國甜喊宋智孝：老婆～　《RM》工作人員嚇傻

王心凌出道16年宣布「好消息」！　長文吐心聲…網狂喜：終於等到

吳謹言爆秘戀《延禧攻略》鮮肉男神！　峇里島海邊約會被捕獲

「我姊已經上吊死了」善心反被缺錢民眾私訊圍攻　郁方遭死逼借錢

打遊戲認識「大咖韓星」　約出來吃飯⋯竟是SJ希澈、李洪基

韋汝生1子9年等不到名分！　豪門舊愛一句話點破「兩人關係」

女星割60%舌頭續命！　舌破只擦口內膏...就醫才知「口腔癌4期」

野生「台劇女神」現北捷！　月台等車零變裝：每個人都在低頭

唐綺陽運勢／魔羯「翻轉人生重大事件」　2星座人紅桃花旺

宋慧喬、宋仲基熱搜又炸了！　粉驚「又啥事？」⋯點進去被甜暈

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

熊熊, 東京

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 【不斷更新】奧斯卡得獎名單／《羅馬》奪最佳外語片
  2. 李鍾碩新戲微甜引共鳴有原因！原來是《需要浪漫》好口碑編劇
  3. 奧斯卡／美國隊長蓄鬍電翻紅毯！艾瑪史東「鬆餅裝」超傻眼
  4. 熊熊東京旅遊哀嘆「為什麼要歧視？」　買車票卡關..只有她不行
  5. 奧斯卡／《黑豹》男主角現身！　鏡頭拉近…網歪樓「出門夾睫毛了嗎」
  6. 奧斯卡／美國隊長牽上台！蕾吉娜金恩《藍色比爾街的沈默》淚奪女配角
  7. 奧斯卡／皇后《We Will Rock You》嗨炸！網哭了：經典重現
  8. 奧斯卡／女神卡卡黃鑽項鍊128.54克拉　搬出「Tiffany鎮店之寶」致敬赫本
  9. 奧斯卡／莎莉賽隆變了！　43年「真實髮色」曝光…網驚呆：OMG
  10. 瘋電影／班恩回家　想死的人救不活

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366