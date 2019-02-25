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《青春有你》有台灣「偶像劇鮮肉」　甜嗓帥臉「被邊緣」網泣：救他

記者李玟儀／綜合報導

大陸選秀綜藝《偶像練習生》第2季更名為《青春有你》，台灣也有男星參賽，包括曾演過《飛魚高校生》的黃宏軒，以及演過《好想談戀愛》、《必娶女人》的李宗霖，雖然對許多網友來說他並不陌生，實力也處於中上，但播出6期以來鏡頭加起來卻不超過1分鐘，讓粉絲很遺憾。

▲▼李宗霖《青春有你》被邊緣，惹粉絲心疼急求網友搶救。（圖／翻攝自微博、愛奇藝）

▲李宗霖《青春有你》被邊緣，惹粉絲心疼急求網友搶救。（圖／翻攝自愛奇藝）

《偶練》第1季成功捧紅陳立農、林彥俊，無疑是給在大陸闖盪的台灣練習生們一劑強心針，只是第2季就沒有這麼大的熱度了，李宗霖在最新一集的節目中被選小組成員選為C位，但票選環節被剪掉，等於沒鏡頭，在小組對決中，明明是B組小隊長，鏡頭一樣少之又少。

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粉絲也指出分組表演《慢慢等》時，李宗霖表現也不差，結果最終組內排名只能排第4。有粉絲統計播出的6集中，他總共出現的次數及時間，1、2期基本沒鏡頭，第3期曾被導演叫過一次名字，第4期是隊長兼主唱，結果零鏡頭，第5期好一點說了3句話，第6期明明是C位，結果說話又被消音，粉絲難過地說：「整整6期節目鏡頭加起來不超過1分鐘。」

▲▼李宗霖《青春有你》被邊緣，惹粉絲心疼急求網友搶救。（圖／翻攝自微博、愛奇藝）

▲▼李宗霖《青春有你》被邊緣，惹粉絲心疼急求網友搶救。（圖／翻攝自微博）

▲▼李宗霖《青春有你》被邊緣，惹粉絲心疼急求網友搶救。（圖／翻攝自微博、愛奇藝）

按照賽制在第二次公演舞台後，練習生將大幅淘汰，僅有35位可以留下，目前李宗霖是第32名，排名算是岌岌可危，不少粉絲發起抽獎活動，希望可以藉此吸引網友關注，讓李宗霖能獲得更多支持順利晉級。

►李宗霖《青春有你》唱《慢慢等》影片

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青春有你, 偶像練習生, 李宗霖, 黃宏軒, 必娶女人

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