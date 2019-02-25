唐綺陽運勢／魔羯「翻轉人生重大事件」　2星座人紅桃花旺

文／唐綺陽

【唐綺陽星座運勢週報2/25-3/03】

重要星象：水星停滯中，金星魔羯尾聲，天王牡羊尾聲

本周水星正在停滯中，感受到類似水逆的壓力，溝通應避免誤會、模稜兩可的狀況，易產生曖昧，關注弱勢、慈善救助等相關事項。金星魔羯尾聲，上位者偏向緊縮、施壓，讓人感受辛苦壓力，應努力或翻轉來面對。天王牡羊尾聲，小心意外、衝動決定，對於深藏內心已久的想法，要勇敢去發揮。

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▲唐綺陽星座運勢。（圖／大慕影藝提供）



工作注意：巨蟹、處女、魔羯、雙魚

巨蟹：應建立標準作業程序，避免耽誤進度

處女：避免犀利、處事圓融，聽取風象星座的意見 (風象星座：雙子、天秤、水瓶)

魔羯：抓住機會，有翻轉人生的重大事件

雙魚：認識有趣的人，應多接受新觀念

桃花注意：牡羊、金牛、獅子、天秤

牡羊：避免得失心過重而產生失落

金牛：人紅氣勢旺，事業帶動桃花

獅子：小心太過自我，使得感情不順利

天秤：桃花多，得要好好去面對

財運注意：雙子、射手

雙子：財運掌握在自己手中，把握機會 、努力爭取

射手：感受金錢壓力，開啟賺錢計劃

健康注意：天蠍、水瓶

天蠍：輕忽讓健康失控，要痛定思痛

水瓶：注意交通方面的問題