張震米蘭時裝周「巧遇好萊塢女神」　一開口說話讓他驚訝

記者洪文／綜合報導

藝人張震23日受到品牌邀請出席2019秋冬米蘭時裝周，也是品牌創始人喬治亞曼尼先生親自確認邀請觀秀的唯一亞洲藝人，他穿著經典寬格休閒西服套裝現身，將簡單、純粹完美契合，現場見證了該品牌新品發布。當晚，他也表達時尚的看法：「時尚和表演都是情感的表達。」

▲張震出席米蘭時裝周。（圖／澤東提供，以下同）



張震身上的寬格休閒西服套裝亮相，簡潔流暢的剪裁設計，看似隨意，實則透過他的詮釋散發出非凡質感，搭配藍色領巾，可見巧思。他對於米蘭的美食和氣氛很有感覺，因此對此行很期待。他最遺憾是來了米蘭很多次，都沒有看到達芬奇《最後的晚餐》，由於行程很趕，他此行無法旅遊，到酒店除了外出用餐，只就近先逛了書店。

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張震是該品牌邀請觀秀的唯一一位亞洲藝人，也是由創始人喬治亞曼尼親選的前排貴賓。據悉，他是因為在看似隨性的外表，舉手投足展現了成熟男人的質感與魅力，因而獲選。第一次在米蘭看秀，他覺得這次女裝把柔軟和力量表達得很好。而自己比較關注的男裝，他格外有印象，也已經看中了幾套西裝。他透露，出席一些重要頒獎場合，這個品牌是他的首選，亞曼尼的版型會刻意偏大，讓正裝不那麼拘謹。

秀場後台，張震與亞曼尼先生碰面，對於這位時尚界的傳奇人物，張震說：「亞曼尼先生非常友善及很有才華，他已經創造了好幾個時代的時尚，依然很有精神跟活力。」結束看秀，他收穫滿滿，找到了把西裝穿得舒適且更有型的新可能。

《穆赫蘭大道》女主角娜歐蜜華茲（Naomi Watts） 與《消失的愛人》女主角（Rosamund Pike）在秀場外和張震合影時，談的竟然不是時尚，而是討論去年張震擔任坎城評審的經驗，讓張震很是驚喜。

被問及對於「時尚」的定義，張震說：「無論表演或時尚，都關乎於情感與思想的表達。」他認為時尚的求新求變，他也總是在自己和形形色色的角色間尋找一種創作的改變與新的可能性。

私下的穿著，張震認為比起有型，更在意實用，他會看一些時尚新款，但是入手之後就會反覆穿，因為是一種習慣。他私下穿著的顏色不外乎黑、白、灰，經常會把自己喜歡的單品透過簡單的白球鞋或皮鞋混搭。

張震主演的電影《雪暴》2018年在第23屆釜山影展上將新浪潮大獎收入囊中。他在片中飾演一位在邊境守山的員警，與劫匪展開了一場驚心動魄的對決。在零下30度、海拔2744米的長白山，經歷3月有餘的艱苦拍攝，他表示：「這是最難挑戰，也得到了最好的收穫。」