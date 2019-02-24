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王心凌出道16年宣布「好消息」！　長文吐心聲…網狂喜：終於等到

記者劉宜庭／綜合報導

王心凌24日出道滿16週年，「對我來說，這是正式踏入歌壇的第一天。」她感性回顧，一路上遇見的風景和好人，也不忘感謝一直支持著她的粉絲，在這充滿意義的日子，她更透過社群網站，開心宣布一項好消息，「這也是我在個人演藝工作，將邁進17年的第一天，送給大家的禮物。」

▲王心凌出道16年宣布「好消息」！。（圖／翻攝自王心凌Instagram）

▲王心凌出道滿16年。（圖／翻攝自王心凌Instagram）

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2003年的今天（2月24日），是王心凌首張專輯《Begin…》發行的日子，對她來說，也是正式踏入歌壇的第一天，「16年後的今天，我擁有許多大家喜愛傳唱的歌，謝謝一路上遇見的風景和好人。當然，一直支持著我毫不猶豫往前走的原因，是一路陪著我的凌寶們。」

王心凌透露，前陣子宣傳新專輯時，最常被問到的問題就是，「什麼時候要再辦演唱會…？」如今，在迎來出道16週年的這天，也是將邁進17年的第一天，她宣布一項好消息，也當做送給大家的禮物，那就是2019全新巡演《2019 CYNDILOVES2SING 愛.心凌 巡迴演唱會》，即將在6月份正式展開！

▲▼王心凌。（圖／環球提供）

▲王心凌日前宣傳新專輯時，頻被問何時會再辦演唱會。（圖／資料照／環球提供）

「又是一個忙碌循環的開始，一次未知挑戰的開始。」儘管如此，王心凌仍堅信，一路以來陪著她的所有「淩寶」們，一定會支持她完成這一切。如今，新巡演正緊鑼密鼓地籌備中，除了會有「回憶殺」，還會增添更多新的元素在其中，「這是我出道16週年送給大家的禮物～謝謝你們，一直陪著我。讓我們繼續守護彼此。」得知這個好消息後，不少粉絲紛紛感動表示「終於等到了」、「期待」，在網路上掀起一陣熱議。

【王心凌全文】

2003年的今天 - 2/24，我的第一張專輯「Begin…」發行。
對我來說，這是正式踏入歌壇的第一天。
16年後的今天，我擁有許多大家喜愛傳唱的歌，謝謝一路上遇見的風景和好人。當然，一直支持著我毫不猶豫往前走的原因，是一路陪著我的凌寶們
年前結束新專輯的宣傳，在宣傳過程中，最常被問的問題就是：什麼時候要再辦演唱會⋯？
在16週年的今天，開心的要告訴所有期待已久的歌迷朋友們～
2019全新的巡演，即將在6月份展開！
這也是我在個人演藝工作，將邁進17年的第一天，送給大家的禮物。
「2019 CYNDILOVES2SING 愛.心凌 巡迴演唱會」正式啟動！
又是一個忙碌循環的開始，一次未知挑戰的開始。我相信，所有一路以來陪著我的凌寶們，依然會是我背後最強大的力量，支持著我完成這一切。
新的巡演，會是怎樣的風貌？我們正開始緊鑼密鼓的籌備中，我期待也緊張，新的巡演除了大家喜愛的回憶殺之外，會有更多的新元素。
這是我出道16週年送給大家的禮物～
謝謝你們，一直陪著我。
讓我們繼續守護彼此

＃王心凌 ＃CyndiWang
＃2019CYNDILOVES2SING愛心凌巡迴演唱會

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