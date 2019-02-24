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「我姊已經上吊死了」善心反被缺錢民眾私訊圍攻　郁方遭死逼借錢

圖文／鏡週刊

個性善良的郁方20多年來樂善好施，只要聽到哪有需要幫忙的人，她就會想盡辦法去幫他們解決難題；身為媽媽的她，每當想到弱勢小孩吃不飽又缺乏教育，甚至走偏染毒，就會心疼落淚，日前她熱心幫弱勢族群媒合師資、物資，甚至還幫忙介紹工作，沒想到消息曝光後，竟引來許多缺錢民眾私訊向她借錢，連還款計畫都寫來了，讓她不堪其擾也深感無奈。

長期做公益的郁方，善行也影響到身邊親朋好友，老公自然也不例外，像是她得知有個不識字的油漆工，工作常被騙錢，又有4個小孩要養，郁方便請老公找熟悉做裝潢、包工的友人來照顧此人，讓此人有工作可養家。不過也有不少人想不勞而獲，她透露自己的臉書私訊如雪花般飄來，網友私訊她：「可以借我50萬元嗎？」還有人稱信用貸款下不來，身分證跟信用卡都可以抵押，甚至附上還款計畫，希望向她借80萬元，讓她非常傻眼。

郁方沒想到做善事會引來陌生人借錢，讓她很錯愕。（經紀人提供）

最扯的是如果郁方回覆對方「善款針對獨居老人跟弱勢小孩。」還會遭對方嗆聲說：「是不是因為我這邊沒有鎂光燈，所以不幫我。」郁方感到很難過，對方還瘋狂私訊聲稱「我姊姊上吊自殺死了，我在等你的一線希望」，以死相逼的行徑實在誇張。她表示自己的錢分一分一毫都是辛苦賺來的，不可能隨便亂撒，做公益的善款一定要花在刀口上，她想對私訊借錢的人說：「天助自助者，你還是要靠自己才行。」

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