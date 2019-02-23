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老爸迷《七龍珠》35年　帶兒子上街COSPLAY應援扮悟空

記者蕭采薇／綜合報導

適逢「七龍珠」系列問世35週年，最新電影《七龍珠超：布羅利》即將在台灣上映，電影公司更大方舉辦台灣史上首場七龍珠系列正式粉絲應援特映，邀請粉絲們一同參加，不管是帶著自己心愛的珍藏，或者是cosplay經典的角色造型，一同欣賞最新電影。現場不但號召了將近30組的粉絲響應，也有小朋友在爸爸帶領之下，可愛扮裝亮相。

▲▼《七龍珠超：布羅利》台灣應援活動。（圖／双喜電影提供）

▲《七龍珠超：布羅利》台灣首場正式cosplay應援活動。（圖／双喜電影提供）

《七龍珠超：布羅利》在日本上映時，也曾特別在一月於東京電影應援場，不但歡迎粉絲以cosplay造型入場欣賞電影，甚至場內也歡迎粉絲用類似手機燈光展示支持，完全屬於愛好者同歡的盛事。台灣片商為了讓粉絲們也有機會一同齊聚應援，也在23日安排一場應援場，號召cosplay與粉絲帶著收藏品齊聚應援看電影，成為台灣首場正式七龍珠系列電影應援放映活動。

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▲▼《七龍珠超：布羅利》台灣應援活動。（圖／双喜電影提供）

▲《七龍珠超：布羅利》台灣首場正式cosplay應援活動。（圖／双喜電影提供）

而以本次電影搶眼反派弗力札亮相的cosplay扮演者更表示，為了準備光頭頭套跟全臉塗白，從早上9點就開始準備，非常賣力。現場也在所有藏家與cosplayer的聚集之下，用電影招牌的吶喊聲為新片在臺灣的票房集氣吶喊30秒之久，也讓西門町活動現場擠滿圍觀的民眾紛紛拿起手機拍照直播。

▲▼《七龍珠超：布羅利》台灣應援活動。（圖／双喜電影提供）

▲《七龍珠超：布羅利》cosplay應援活動也出現小朋友。（圖／双喜電影提供）

已經刷新北美日漫電影票房紀錄的《七龍珠超：布羅利》，臺灣上映首日票房亦傳佳績，台北票房首日票房已經是4年前《七龍珠Z劇場版：復活的F》近兩倍票房，新片不但讓看過七龍珠的觀眾一睹最強的賽亞人「布羅利」強勢踢館的新局之外，不熟悉七龍珠的觀眾，也能憑著新舊交融的劇情鋪排無縫接軌七龍珠世界。

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七龍珠, 七龍珠超：布羅利

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