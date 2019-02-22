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《黃金瞳》定檔日曝光！張藝興角色開外掛　李榮浩驚喜客串

記者林奕如／台北報導

張藝興主演《黃金瞳》讓劇迷等了半年，2月26日即將在愛奇藝獨播，他劇中原本是一個平凡的典當行職員，因為一次意外，眼睛異變成「黃金瞳」，人生從此改變。他角色霸氣外露，李榮浩也驚喜客串，不少粉絲期待直呼：「又要追劇了。」

▲張藝興《黃金瞳》定檔226，李榮浩客串。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲張藝興《黃金瞳》定檔226。（圖／愛奇藝台灣站提供）

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張藝興是EXO陸籍成員Lay，2015年在大陸成立個人工作室後，發展一路火紅，不僅發行音樂專輯外，也連續擔任選秀節目《偶像練習生》、《青春有你》製作人身份，培養演藝圈後輩。他在戲劇方面表現也很突出，《老九門》飾演二月紅，專情形象深植人心，之後幾部戲也廣受歡迎。

▲張藝興《黃金瞳》定檔226，李榮浩客串。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲李榮浩驚喜客串。（圖／愛奇藝台灣站提供）

他最新作品《黃金瞳》改編打眼同名小說，原本是一個平凡人，生活發生了天翻地覆的變化，從此人生開外掛，成為各方人馬搶奪的珍寶。在預告中，展現他俐落的武打動作戲，更用原音重現台詞：「我的眼睛得到了一種奇特的功能，一雙無寶不識的慧眼。黃金瞳從凡夫俗子一夜成名，權貴、財富，所有的一切手到擒來！」酥麻原音狂撩粉絲。

▲張藝興《黃金瞳》 。（圖／黃金瞳微博）

▲張藝興劇中原本是一個平凡人，意外讓他異變成為「黃金瞳」。（圖／黃金瞳微博）

張藝興雖然是明星，但一點架子都沒有，對待工作人員十分親切，日前也曝光過，他在拍戲時貼心舉動，像是曾問導演下次劇組要在哪搭景，「我過來裝個空調給大家好不好？」導演立馬回絕並用麥克風說：「藝興想給大家裝個空調，怕大家太冷，但是這沒幾場戲了，我替大家謝謝你，不裝了。」過年期間他不忘發給工作人員紅包，不時還送炸雞、薯條和咖啡等，十足暖心。

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張藝興, 黃金瞳, Lay

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