爆乳妹嬌喊：男人把我當哥們！　她白眼神解「萬惡陰謀」幹爆…網中肯笑慘

記者田暐瑋／綜合報導

除了前女友是所有女人的大敵外，乾妹妹和紅粉知己更是超礙眼，甚至有些爆乳露腿的辣妹總愛冠上「哥兒們」的稱號，實際上卻是把男人當成工具人或是提款機，廣告小妹也分析出男人的有毒心態，「妳自認可以跟男人稱兄道弟？不是妳傻逼，就是妳綠茶。」精闢內容讓網友狂讚中肯。

廣告小妹表示，每次看到身材火辣的爆乳妹總愛喊：「男人是真的都把我當哥們！」就狂翻白眼：「哥你個芭樂們。」直言這些全是男人的陰謀，說出強者她朋友的真正心聲：「進可攻退可守，沒砲到就意淫，有砲到多一枚勳章。」認為男女間很難有真正友誼，往往是雙方心裡都打著如意算盤。

▲清水あいり 。（圖／翻攝自清水あいりIG／示意圖，非本文當事人）



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至於這些愛和男人們稱兄道弟的辣妹們，廣告小妹也直言她們不是真的不懂，而是假裝不知道，「因為她們內心也打著算盤，用『你是我的好哥們』餵食工具人及提款機精神食糧。人人有希望，沒人有把握。連我這種貧乳界翹楚，都無法當男人的兄弟。」

兄弟是什麼？廣告小妹表示，對男人們來說，可以找兄弟出來打牌、玩樂、喝酒、聚會，甚至可以為了兄弟情被老婆趕去沙發睡，但像自己這種不是火辣型的女生，充其量也只算是男人的解語花，根本稱不上是哥兒們，更遑論爆乳辣妹，「被神探系女友在車上找到一根長頭髮，通通賴在我身上。我的功用，是被推出來坦正宮仇恨值。所以，妳自認可以跟男人稱兄道弟？不是妳傻逼，就是妳綠茶。呵呵顆顆，本宮繼續笑而不語。」

廣告小妹臉書全文：

早上起床滑個臉書，在某則網友動態下見到幾位女生喊：「男人是真的都把我當哥們！」點入個人資料查看，這些姑娘容貌姣好身材火辣。哥你個芭樂們。



妳長這樣，跟妳稱兄道弟是男人的陰謀懂不懂？進可攻退可守，強者我朋友下的註解：「沒砲到就意淫，有砲到多一枚勳章。」



可我看她們不是真心不懂，是假裝不知道，因為她們內心也打著算盤，用「你是我的好哥們」餵食工具人及提款機精神食糧。人人有希望，沒人有把握。



那麼男人跟女人是否真的存在哥們友誼？妳如果天天穿男裝我信，如果天天爆乳請閃邊。連我這種貧乳界翹楚，都無法當男人的兄弟。



知道兄弟是什麼嗎？上刀山下火海，知道彼此再多的醜事也會相知相惜到永遠。但是他們對我不會這樣，我很清楚他們嘴巴上說我是兄弟，但我扮演的角色有時是解語花，有時只是解悶花。



多少男人為了兄弟被老婆趕去沙發睡，但我從沒聽過男人會為了我這樣的解語花冒著跟老婆翻臉的風險。他們待我，另有目的。這目的很單純，只因為解語花很好用。



失意了我在，不堪了我扛。有損男性自尊不方便對著兄弟訴苦的話，全部倒給了我。事業不順我安慰，失戀了我陪哭到天亮。被神探系女友在車上找到一根長頭髮，通通賴在我身上。



我的功用，是被推出來坦正宮仇恨值。



打牌、玩樂、喝酒、聚會，所有好康他們找的都是兄弟。兄弟的地位就是比我高。



我他媽的只有陪吃飯這一項好處，幸好我食量大錢包又扁。坦完仇恨值的隔天，一定會把這王八蛋約出來吃垮他。此刻的他們特別大方，一坐下便喊「阿槿隨便點！」



所以，妳自認可以跟男人稱兄道弟？不是妳傻逼，就是妳綠茶。呵呵顆顆，本宮繼續笑而不語。