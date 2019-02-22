不畫一隻雞了！　白安新歌靈感「是一隻獨眼貓」

記者關韶文／台北報導

歌手白安小學放學最快樂的時光就是靜靜地拿著一張CD，摸著歌詞本，一句一句聽著歌手闡述自己的故事，她推出最新主打《鑽石》，靈感來自一繁殖場領養的一隻獨眼貓，「是牠啟發我寫這首歌，每個人的漂亮不需要別人去定義你。」

白安深信，「我相信那時候的你們都是最好看的，都像鑽石一樣有獨特的光彩。」拍攝MV現場，導演也安排了白安與一隻可愛白貓對戲，不停與牠互動、玩耍，愛貓成痴的她，也在空檔時拼命跟牠拍照。

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▲▼白安推出新歌MV。（圖／相信音樂提供）

除了與貓互動外，MV來到一處廢墟取景，由於地面崎嶇不平，每個人在廢墟中都走的小心翼翼，深怕一個不小心，就會來個大「仆街」，但儘管在怎麼提防，還是有工作人員「失足」誤踩了銳利的釘子，釘子因為貫穿腳底見血，只能趕緊送醫急救，也讓白安及在場工作人員緊張不已，差點嚇出一身冷汗。

▲▼白安新歌靈感來自一隻貓。（圖／相信音樂提供）

挑戰不只這樁，導演也安排白安有場情緒張力十足的哭戲，唯美照片的背後，其實有個令人哭笑不得的事實，原來她拍MV時，現場實在哭不出來，工作人員只好幫她點眼藥水救哭戲，可偏偏點了眼藥水，淚水卻不聽使喚不流下來，讓白安哭笑不得。白安將舉辦北中南巡迴見面會，228開跑，詳情請上官網。