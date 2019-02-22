連局長都融化！《驚奇隊長》超搶戲路人萌奪好評　隱藏VIP老粉認出全哭了

文／十月凱文

漫威最新電影《驚奇隊長》即將上映，身為漫威系列第一部女性英雄電影，同時也是漫威電影宇宙最強大的戰士，卡蘿丹佛斯到底有多厲害呢？

《驚奇隊長》將會把故事拉回至1990年代，比《鋼鐵人》首集的電影時空還早，故事敘述原是空軍飛行員的卡蘿丹佛斯，為了對抗外星入侵，與神盾局長尼克福瑞一起聯手，卻在意外之中獲得驚人的超人力量，片中出現一隻非常有梗的黃貓Goose，預計也會是這部電影的超級MVP。

《驚奇隊長》最近已在北美試片，目前已經掀起第一波熱潮，以下是我們得知到的一些初步資訊。

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根據《洛杉磯時報》記者Sonaiya Kelly所說，「《驚奇隊長》在某些方面來說故事走向近似於《美國隊長》首集，不過片頭與片尾會讓人起雞皮疙瘩，並且淚流滿面，電影有兩個片尾畫面，看完這部電影之後，會變得無比期待《復仇者聯盟4：終局之戰》。」

另有傳聞指出，片頭或是片尾讓人起雞皮疙瘩的段落，可能與已故的「漫威之父」史丹李有關。

以下則是北美影評人的大概心得，他們幾乎一致推崇片中飾演反派種族「史克魯爾」首領的男星班曼德森。

「粉絲們一定會喜歡《驚奇隊長》的，簡單又明瞭，我真心希望反派史克魯爾人可以成為推動以後漫威電影宇宙前行的無限寶石。反派班曼德森的表現非常棒，變身的概念也很棒。」---《Comicbook》記者Brandon Davis

「《驚奇隊長》好看到爆炸，有一些讓人意想不到，超酷的驚喜，神秘的起源設定，引人入勝又有趣，布麗拉森真的很棒，這次邁出了漫威電影宇宙夢幻的一大步。」---《Cinema Blend》Eric Eisenberg

「充滿偉大的90年代科幻氛圍，很不像其他的漫威電影，真的，很復古，也很迷幻，很神秘，又很可愛的結合，在所有適合的部分都呈現得驚訝又有趣，保持了極高的娛樂性。」---《Fandango》的Erik Davis

「真的超愛《驚奇隊長》，電影很震驚，因為實在太有野心了，電影被拍得很好，搞笑，而且充滿驚喜，布麗拉森令人滿意，但是班曼德森才是全片最佳。」---《Moviefone》的Drew Taylor

「《驚奇隊長》太令我驚訝了，從來沒有看過像卡蘿這樣的漫威英雄，她就像是個固執的90年代女孩。」---《ETNow》的Ash Crossan

「電影有好多驚喜，我完全想像不到，我這次也重新愛上許多老角色。」---《People》的Kara Warner

「漫威電影宇宙的未來會變得更光明，徹底感受到布麗拉森的角色有多棒，我們一定也會愛上在片中飾演女主角好友的女演員Lashana Lynch，但是班曼德森才是本片最頂級的演員。對了，那隻橘貓也超級搶戲的。」---《Collider》的PerriNemiroff