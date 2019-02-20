娜塔莉波曼《黑天鵝》後又失控了！與媒體衝突、互嗆髒話

記者林映妤／台北報導

奧斯卡影后娜塔莉波曼（Natalie Portman）又展《黑天鵝》變態演技！她在新片《逆光天后》再挑戰暗黑人格，飾演一夕爆紅的流行音樂巨星，被社會大眾高度檢視，毫無私生活並與媒體衝突、互嗆髒話，展現在焦慮壓抑和失控爆發之間游移崩潰的高超演技。

娜塔莉波曼不只飆戲更「飆歌」，在片中開起萬人演唱會，親自開金口嗨爆全場、驚艷影迷！「要學唱這些歌、錄音、對嘴，還要和其他舞者的動作同步，完全是全新的挑戰！一邊排練一邊拍攝所需的耐力讓我非常敬佩所有的唱跳藝人。」首次挑戰歌手角色也讓娜塔莉興奮表示：「這對小時候拿著梳子在鏡子前唱跳的我來說完全是夢想成真！」

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▲▼《逆光天后》娜塔莉波曼再展變態演技。（圖／傳影互動提供）

《逆光天后》銀幕卡司超堅強，導演更力邀流行天后Sia為電影打造多首原創歌曲，演唱會上的伴舞團隊還是碧昂絲的御用伴舞，黃金陣容完全就是國際巨星的演唱會標配！

娜塔莉波曼不時大方告白自己是Sia的粉絲，雖然這次飾演的並不是Sia本人而是虛構歌手，然而能唱偶像寫的歌就已經是非常奢侈的事：「沒想到能搶先在家聽到Sia完全未公開過的試唱帶！這真的是最酷最興奮的合作！」

▲▼娜塔莉波曼不只飆戲還要唱歌。（圖／傳影互動提供）

《逆光天后》描述瑟萊斯（娜塔莉波曼 飾）是校園槍擊案的倖存者，因為演唱自己創作的歌曲哀悼同學，意外被知名經紀人（裘德洛 飾）挖掘培養，年紀輕輕就迅速竄紅為新一代天后！意料之外的名利讓瑟萊斯承受極大壓力，她越害怕自己失控，內心的黑洞就侵蝕她更多。電影3月8日上映。