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斷開茵茵後…夢多情侶裝約會「長髮正妹」！　親揭2人真實關係

記者劉宜庭、林彥君／台北報導

日籍藝人夢多和茵茵2017年傳出曖昧情，緋聞傳了一年多，但兩人始終不認愛，直到2019年1月受訪時，他仍堅稱從沒交往過，雖大讚女方人很好，但他表示沒緣分：「我們適合當朋友。」正式斷開茵茵後隔月，他竟在情人節前夕被拍到約會另名長髮正妹，對此，他也正面做出回應了！

▲▼夢多和茵茵都曾對外誇對方有魅力，女方還曾害羞表示想嫁。（圖／翻攝自茵茵臉書）

▲夢多和茵茵緋聞傳了一年多，但始終沒認愛過。（圖／翻攝自茵茵臉書）

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夢多日前透露，近來忙著衝刺事業工作，日前和曖昧許多的茵茵傳出分手，他則反問：「沒有在一起哪來分手？」此外，茵茵日前為了演出舞台劇穿白紗，被誤以為要結婚，當時就有不少人CUE到夢多名字，她果斷表示：「他不在我的人生選項謝謝。」面對有人笑說，「不要嫁給日本人啦！」她更則直接回應，「誰這麼笨？」正式斷開與夢多的緋聞。

▲茵茵「誰那麼笨」斷開夢多！　突曬白紗照：他不在我的人生選項。（圖／翻攝自茵茵Instagram）

▲茵茵日前曬出多張白紗照，同樣斷開夢多。（圖／翻攝自茵茵Instagram）

斷開茵茵後，據《蘋果日報》報導，夢多在西洋情人節前夕，被拍到和一名白皙長髮正妹約會用餐，2人同穿牛仔外套，頗有情侶裝的FU，女方清秀外型被指神似女星連俞涵。

對於2人關係，夢多透過經紀人回應《ETtoday星光雲》，夢多日前被寫和茵茵的緋聞之後就被常拍，好幾次被拍經紀人都在場，這次被拍剛好經紀人不在，該長髮妹是廠商要介紹給夢多的造型師，目前夢多沒有要找新女友。

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