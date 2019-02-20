實力派idol選「偶像最強舞王」TOP 7！EXO、BTS成員上榜

記者吳孟庭／綜合報導

南韓偶像團體出身的FeelDog，因為在舞蹈節目《Hit The Stage》展現超強舞技而受到注目，他選出線上藝人之中，在他心裡排行舞蹈最強的男偶像TOP 7，包含EXO、SHINee與BTS成員都被他大讚，BTS更有2位成員入選。

▲FeelDog選「舞蹈最強男偶像」TOP 7，EXO的KAI最先上榜。（圖／翻攝自MBC）

FeelDog在成為偶像之前，曾經在地下街舞界活動，獲得不少跳舞獎項，精通包含Popping、Locking、B-Boy、Hip Hop、House等舞風。他日前上綜藝節目《Video Show》坦言，自認為自己的舞技在偶像界應該至少排名前七。

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▲FeelDog心目中的舞蹈強者還有泰民、Jimin與J-Hope。（圖／翻攝自MBC）

被問到偶像界有哪7位舞蹈在他心目中非常優秀？FeelDog立馬回答EXO的KAI、SHINee的泰民，BTS防彈少年團則是選出兩位：Jimin與J-Hope，此外與Wanna One河成雲同團的HOTSHOT盧太鉉也上榜，他曾在《Produce 101》展現驚人舞技，最後一位則選出INFINITE的Hoya。

▲因為《Produce 101》而知名度大增的盧太鉉。（圖／翻攝自MBC）

事實上，FeelDog、泰民與Hoya三人都曾在舞蹈節目《Hit The Stage》比拚過，泰民獲得第一集冠軍，第3集開始FeelDog加入，當集由Hoya奪冠。FeelDog以偶像團體BIGSTAR出道，卻一直沒紅，靠著這個節目不但舞技終於受矚目，下節目後還因此和SISTAR出身的寶拉熱戀，抱得美人歸。

▲FeelDog最後把好友Hoya也納入。（圖／翻攝自MBC）

▼FeelDog選出男偶像最強舞王TOP7。（影片來源：Naver TV）