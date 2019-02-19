女神卡卡爆情變！　認訂婚隔4月…未婚夫密會新歡被抓包

記者傅家妤／綜合報導

天后女神卡卡（Lady Gaga）去年10月當眾認了已經與男友克里斯汀卡瑞諾（Christian Carino）訂婚，幸福喊對方為「未婚夫」。沒想到事隔4個月，小倆口就被傳出情變，男方還被目擊與新歡約會，牽手共進晚餐，兩人分手消息傳得沸沸揚揚。

▲女神卡卡訂婚隔4月爆情變。（圖／翻攝自IG／女神卡卡）

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根據外媒《E！News》報導，克里斯汀卡瑞諾在2月初被拍到與一名年輕女子共進晚餐，用餐期間還不時互相調情，之後還手牽手離開，互動猶如一對熱戀中的男女。就在男方爆出出軌的2天後，女神卡卡就被發現以摘掉訂婚戒指，一個人出席葛萊美音樂獎，而她的得獎感言中，也全程未有提及未婚夫，對比起先前在台上認愛的高調行徑，不少網友猜測兩人感情生變。

▲女神卡卡獨自出席葛萊美獎，手上的訂婚戒消失。（圖／翻攝自IG／女神卡卡）

另外，女神卡卡並未做出回應，不過就在14日情人節當天，她也沒有在IG上放閃，而是秀出自己的新刺青，她在背部刺上了玫瑰花旁邊寫著「la vie en rose」（玫瑰人生），是電影《一個巨星的誕生》中的其中一首歌曲，另外就是用音符拼出她名字的「GAGA」，也沒有特別提到未婚夫，一改過去高調態度，無形中也增添了分手傳聞的可信度。

▲女神卡卡情人節發文完全未提及未婚夫。（圖／翻攝自IG／女神卡卡）

近來兩人分手消息甚至還登上了微博熱搜，掀起不少熱議，連推特上也有不少網友在討論此事，不過針對此事，當事人完全閉口不談，也拒絕出面回應，相當神秘。