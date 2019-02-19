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左左右右被問轉大人心願！　想喝「這項禁品」嚇傻工作人員

記者關韶文／台北報導

左左右右在宣示打破呆萌，新歌《YZT Evolution》MV轉大人，化身為｢螢幕世代」新人類的她們，體驗開跑車當起帥氣女車仔、在大學生教室上課滑手機，穿梭在霓虹燈光及電子元素場景，宛如巨星登場，更襯托出台灣第一雙胞胎女子天團的氣勢！被問到成年後最想做什麼事情，又又則笑說，「我要喝紅酒！」

去年底發行新單曲《YZT Evolution》，現在推出最新未來感MV，光是場景就多達六個之多，包括舞力擂台、競技賽車、進化音箱、虛擬樂園、霓虹舞池等，整體感覺燈光效果十足且色彩繽紛飽和，令人眼花撩亂不說，讓平常喜愛玩VR科技電玩的左左右右在片場把MV當成科幻動作片拍，在現場玩得不亦樂乎！

▲▼左左右右。（圖／大鵬經紀娛樂提供）

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▲▼左左右右拍攝新歌MV。（圖／大鵬經紀娛樂提供）

▲▼左左右右。（圖／大鵬經紀娛樂提供）

除了藉著拍MV體驗到大人世界裡的玩意，左左右右更在導演的安排下到實踐大學的教室當起偽大學生，並享受到邊划手機查資料邊上課的特殊待遇，讓一直很想擁有手機的兩姊妹樂翻天！左左右右在MV中玩遍現實生活中小朋友根本無法享受到的｢福利」，問兩姊妹成年後最想做的一件事是甚麼？比較實際的左左憑著直覺回答說：｢當明星！因為可以我覺得在舞台上看到很多人坐在台下看我表演的感覺很棒！」好奇心強的右右則笑說：｢我想要喝紅酒！我之前有喝過一口葡萄酒，感覺很酷！我想趕快長大後像大人一樣喝紅酒，感受一下是甚麼感覺！」

值得一提的是，MV中多了11位可愛的小朋友一起拍攝尬舞；原來這群與左右年紀相仿的女孩及男孩，是去年配合單曲所舉辦的「舞力左右天團徵選」舞蹈比賽選出的優勝者，左左右右表示：｢覺得她們很厲害！因為我們之前跳舞都沒有像她們跳得那麼好而且這麼有自信！而且他們跳起舞來感覺很搶眼！如果我們跳得不好，會感覺很丟臉！」

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