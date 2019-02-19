劉詩詩「一孕傻三年」頻忘微博密碼　粉絲虧：快變失蹤人口了

記者李欣容／台北報導

劉詩詩預產期在5月，在台灣定居待產常被直擊在街上「趴趴走」，吳奇隆也寸步不離，緊跟在老婆身邊，肉身護妻超貼心。下月將迎接32歲生日的劉詩詩，已有2年沒拍戲，也不常更新個人微博，被粉絲戲稱是「失蹤人口」。

▲劉詩詩在《女醫明妃傳》飾演明代女醫譚允賢。（圖／中天提供）

劉詩詩先前受訪笑稱，每次換手機、電腦，都要想一下微博密碼，平時也不常更新，和粉絲互動不多，至於未來有沒有想挑戰的角色，她笑說，「除了恐怖片外，其他皆有可能！」

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▲劉詩詩現在在台灣專心待產。（圖／中天提供）

劉詩詩久未有新作，若想重溫她的古裝扮相，只能鎖定《女醫明妃傳》，她在劇中飾演明代女醫譚允賢，突破嚴苛的禮教束縛，建立女醫制度，並周旋在兩大男神霍建華、黃軒之間。

劉詩詩透露，為詮釋明代女醫下足功夫，劇組更找來中醫教針灸、把脈，但中醫博大精深，她笑稱：「只學了皮毛，中醫真的很難，入門都不可能！」若遇到專業術語，還得提前3、4天準備台詞。

▲劉詩詩稱霍建華「華叔」。（圖／中天提供）

劇中劉詩詩周旋在霍建華、黃軒之間，被問到吳奇隆會不會在意，劉詩詩笑說：「我們都是演員，對工作、生活分得很清楚，尺度方面自己也會掌控。」

▲劉詩詩和霍建華已是第4次合作。（圖／中天提供）

從《仙劍奇俠傳3》到《女醫明妃傳》，劉詩詩與霍建華已是第四度合作，她透露以前會開玩笑叫霍建華「華叔」，這稱號仍保留到現在，兩人相處自然熟悉。《女醫明妃傳》自2月20日起，中天綜合台36頻道每週一至週五播出。