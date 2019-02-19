鼓鼓暖挺羅志祥：贊助我很多衣服！　「有需要我也會幫忙」

記者關韶文／台北報導

歌手鼓鼓19日出席公益記者會，為5月4日於臺北大佳河濱公園舉辦「2019爺奶Color Walk 青春練習曲」健走活動揭開序幕。不過被問到好友小豬退出潮牌stage一事，鼓鼓則大方說，「未來有需要我也會幫忙。」

小豬前天被爆出退出經營許久的潮牌stage，鼓鼓被問到此事，他則說，「昨天才看新聞，那別人自己的事，我剛發專輯時沒什麼人認識，衣服很少，主任贊助我很多衣服，若未來有需要我幫忙我也會幫忙。」

請繼續往下閱讀...

▲▼鼓鼓出席健走活動。（圖／弘道老人福利基金會提供）

忙著創作新專輯的鼓鼓，忙到除夕前一刻，趁著過年春節好好陪家人，每年都會回南部探望外婆的他，今年外婆家熱鬧非凡，很多遠方親戚搶著與他合照，甚至有親戚的小孩就是他的歌迷，兩姊妹去年四月還到高雄看演唱會追星，他說：「她們到現在才知道我們是親戚，還跟我說希望我暑假前能快點出專輯，因為她們要到英國留學了，希望能在留學前參加活動。」

剛結束農曆春節就開工，被問到過年期間有沒有婚事，他則說，「有被問就都會回再緩緩。」記者追問是否有到好友大元家中拜年，鼓鼓則說，「沒有，我都陪著我媽，她很迷信，會去各大財神廟求發財金，看到有什麼就照做。」



