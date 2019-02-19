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王子現身倫敦時裝週！　「全程閉嘴」自認不受歡迎

記者關韶文／台北報導

王子邱勝翊正在英國倫敦拍攝30歲寫真雜誌書，剛好碰上了倫敦時裝週，應VOGUE TAIWAN邀請一起前往知名旅英設計師詹朴的秋冬大秀，讓他讚嘆不已，但可惜因為破病，全程安靜不發一語，讓工作人員好不習慣。

這次詹朴的主題是以火車為創作概念，就連每個看秀貴賓的座位表都是運用車票來設計，讓賓客們都能感受到設計師創作的靈感來源。每次詹朴大秀都是一場視覺與聽覺的饗宴，鋼琴與大提琴搭配現場的情境音樂與最新ㄧ季的服裝交織出優雅不失真的時尚風格。

▲▼王子。（圖／華研提供）

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▲▼王子前往英國倫敦看秀。（圖／華研提供）

▲▼王子。（圖／華研提供）

王子親臨時尚秀現場讚嘆不已，覺得每件服裝都能將女人內心深處的自信表達出來，「雖然有幾套模特兒戴的帽子感覺都把臉遮住，但這樣的呈現，反而讓人有更多的想像空間，十分有創意。」讓王子也覺得應該多參考各國的時尚特色，才能找到自己最適合的風格！

▲▼王子。（圖／華研提供）

▲▼王子感冒噤聲。（圖／華研提供）

▲▼王子。（圖／華研提供）

英倫行美中不足的是王子剛到第一天就重感冒失聲，這幾天拍攝的工作都還是很敬業的完成，但王子因為生病而禁語，希望趕快好起來，讓工作人員不習慣笑說：「我認識那位活潑多話的王子去哪裡了？趕快回來呀！」因為王子的感冒病毒太強，工作人員開始嚴格要求公筷母匙的用餐習慣，也限制他吃許多食物，讓生病的王子覺得自己好像不是太受歡迎，還好這次參加詹卜的秀時有許多賓客爭相跟他合照，當中還有不少外國模特兒，讓他再次重獲自信！

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