歌手好難當！挑戰「空中吊環」特技　認了：都在假笑

▲利得彙挑戰空中吊環。（圖／雅慕斯娛樂提供）

記者關韶文／台北報導

慢慢說推出第三張全創作大碟，首波主打《失眠電影院》挑戰高難度，主唱利得彙將「空中環」運動完美融入，只見她在鏡頭前大秀特技，如飛人般在空中施展魔法，輕盈優雅地完成各種空中環高難度動作，展現核心與肌力等強大運動能量。

利得彙是在2年多前接觸空中環，踏入門檻後她才發現，看似優雅的環上運動，其實是肌力與體力的魔鬼考驗，她透露空中「環」是非常非常硬的鋼環材質，練習時得用關節的肉狠狠把它夾緊才不會掉下去，每每練完之後，雙腳都會疼痛不堪，瘀青根本是家常便飯，也就是這樣「痛與快樂」並存著，讓利得彙瘋狂著迷這項運動。

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▲▼慢慢說推出第三張專輯。（圖／雅慕斯娛樂提供）

只見她在MV中克服心魔，登高近1層樓，時而靈巧地在空中走路、時而輕盈地躺在環中，優雅如仙女般在空中施展各項空中環特技，如飛鳥、搖籃、美人魚、亞馬遜、翻轉月亮等各種高難度動作，讓沈志方開玩笑稱讚她：「今天就太陽馬戲團了！」

雖然看起來生龍活虎，但當天她腸胃炎加上太擔心演出而上吐下瀉，仍強忍身體不適，敬業的完成工作，看似從容自在的特技演出，工作人員都膽戰心驚，擔心她體力不支、身體無法負荷，除了下方加鋪安全墊外，也在拍攝前投保千萬保險確保安全無虞，事後她完成任務，贏得全場滿堂彩，回到地面被問到在上面想什麼時，忍不住表示：「好累好累，我要克制自己不能分心，一直想著下一個動作要做什麼，除了很專心動作外，還要假笑。」