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快訊／黃子佼18年愛狗離開了⋯　「49天後帶你歸土」

記者關韶文／台北報導

黃子佼相處18年的愛狗離開了，他難過在臉書表示，「我人生第一個親人兒子，在上周五早上離開我了，當天助理趕來帶牠火化，抱歉我今天才公開此事，每每看到身邊朋友狗走，都會發文紀念讓人感傷，沒想到終於也輪到我了，抱歉打擾大家請多包涵。」

▲▼黃子佼,元氣。（圖／翻攝黃子佼臉書）

▲▼黃子佼18年愛狗元氣離開了。（圖／翻攝黃子佼臉書）

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▲▼黃子佼,元氣。（圖／翻攝黃子佼臉書）

2018年2月，黃子佼愛犬一個月前突然腦出血，當時又要工作又要帶元氣去醫生，還要抽空替元宵燈展宣傳，希望商品在公益拍賣開出好價錢，整個人被搞到有些精神分裂，「這樣可以歸納出大概多久要幫他，耿如也盡量能幫忙就幫忙，都睡在客廳沙發陪牠，這種女生一定得娶回家，只是要看她何時要嫁。」 

同年8月，黃子佼在某一天工作結束後，透過視訊鏡頭發現家中愛狗失禁，且便便已經掉出尿布，踩得整個狗窩都是，他當場決定取消約會、回家收拾善後。女友不但沒有生氣或失望，還一起回家幫忙，「我洗狗她清窩，齊心協力。最感謝妳的賢慧與體貼，把元氣視如己出的照護。」最後小倆口改在家叫外賣、看影集，甜蜜絲毫不減，當時黃子佼就已經隨時做好心理準備，沒想到這一天終究還是來了。 

▲▼黃子佼,元氣。（圖／翻攝黃子佼臉書）

▲▼黃子佼寫下千字洋蔥長文，懷念元氣。（圖／翻攝黃子佼臉書）

▲▼黃子佼,元氣。（圖／翻攝黃子佼臉書）

黃子佼愛狗元氣在15日離開，他忍住情緒完成工作，直到19日才公開消息，並在臉書整理一本「元氣相簿」，臉書湧入不少好友安慰，而黃子佼也寫下上千字洋蔥文，表示過去這段日子，不敢長期旅行、不敢長期出差，都是為了元氣，「49天後我會帶你歸土，讓你灑到土地回到自然，無論未來你的決定是啥，我和媽媽都會永遠想你，謝謝你元氣寶貝，再見。」

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