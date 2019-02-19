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《沒有煙硝的愛情》：處於冷戰時期身不由己扣人心弦的絕美愛情

《沒有煙硝的愛情》。（圖／《沒有煙硝的愛情》劇照）

文／影癮作動－深呼吸的電影空間

本片是由曾經在2014年勇奪奧斯卡最佳外語片，《依達的抉擇》的波蘭名導帕維烏帕夫利科夫斯基（Paweł Pawlikowski）所執導，繼他上一部作品依達是以黑白片拍攝後，本片他一樣再度大膽的以黑白片形式拍攝，他也是繼奇士勞斯基、羅曼波蘭斯基之後，第三位被提名奧斯卡最佳導演的波蘭裔導演。

本片劇情描述二戰結束後，被蘇聯接管的波蘭依然逃不出備戰煙硝，嚮往自由的音樂家與滿懷激情的美聲女伶卻一見鍾情，儘管外面的世界諜影重重、風聲鶴唳，人人互相猜忌，在兩人爵士樂喧騰的內心世界，只有愛情能天長地久。

《沒有煙硝的愛情》。（圖／《沒有煙硝的愛情》劇照）

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不得不說本片的攝影真的是唯美絕倫，絕對堪與《羅馬》相比擬，但剪輯部分艾方索柯朗的技巧還是技高一籌（畢竟是非常擅長長鏡頭又經過商業片歷練的導演），但本片畫面之乾淨清晰真的會讓人深深被打動，再加上刻意以黑白畫面呈現，而背景又是二戰結束後的冷戰時期，使得本片呈現一種非常冷冽的質感，但因為片中的這段愛情，因而讓觀眾覺得冷的有溫度，而不是那種非常硬派的冷。

《沒有煙硝的愛情》。（圖／《沒有煙硝的愛情》劇照）

由於當時二戰結束後，許多國家處於戰後復甦期無力自主，蘇聯也趁此時將社會主義的魔爪伸入到歐洲許多國家中，也讓片中男女主角的愛情顯得格外辛苦，片中的時空橫跨了15年之久，甚至還跨越了四個國家（波蘭、德國、法國、南斯拉夫），如此史詩的劇情，片長還能控制在89分鐘真的相當不容易（導演所有長片作品片長皆在90分鐘內也是他的特色之一）。

而雖然片長如此之短，但本片的步調節奏卻不快，該有的情感鋪陳都有表現出來，即使只是一個鏡頭、一個動作，也能令觀眾感受到劇中角色的情感掙扎，而導演在片尾向他的父母致敬，也表示這個故事是根據他父母的真實經歷改編而成，甚至也加入了自己的一些人生經歷進去（個人猜想）。

《沒有煙硝的愛情》。（圖／《沒有煙硝的愛情》劇照）

本片的音樂聽了也令人覺得非常舒服，融合了波蘭自己的鄉村民謠再加入爵士風格，由女主角的嗓音來詮釋，更令觀眾沉醉於她的聲音中，爵士樂的場景出現在片中的巴黎居多，而音樂風格也不禁令人聯想起了《進擊的鼓手》與《樂來樂愛你》，我想帕維烏與查澤雷的體內同樣有著老派的爵士魂。

而就目前筆者聽到看到給本片大好評的幾乎都是女性，而給本片平庸評價的卻是以男性居多的這種有趣現象，這很可能是觀看角度的不同，如果是以一般愛情片的角度來看，也許會覺得這兩人的愛情有點兒戲胡鬧不可理喻，但如果放大以當時時空背景來看，卻完全可以理解這兩人在現實下身不由己的無奈與對彼此的堅定不移，筆者個人完全能感同身受這兩人之間矛盾與掙扎，卻又彼此真心相愛的情感。

《沒有煙硝的愛情》。（圖／《沒有煙硝的愛情》劇照）

而片中的男女主角表現也都非常棒，不論是尤安娜庫立克的Zula，或是湯瑪斯考特的Wiktor，都非常能讓觀眾投入其中，尤其是尤安娜庫立克要從少女演到成為媽媽的熟女，很難想像她其實已經36歲，卻依舊保有出眾氣質，扮起少女完全沒有違和感，本片幾乎可說是靠她一手撐起，令筆者感到非常驚豔，喜愛文藝愛情的影迷，本片絕對是你不能錯過的電影，對冷戰歷史有興趣的觀眾當然也能進戲院一睹當時的環境，本片絕對能在你心目中留下深刻的印象。

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