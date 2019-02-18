陳喬恩皮膚出狀況！　大腿「爬滿紅疹」崩潰：奇癢無比

記者傅家妤／綜合報導

陳喬恩近年將事業重心轉往大陸，不僅推出了不少戲劇作品，同時也接下許多綜藝節目、真人秀等，工作行程滿檔，近來她的肌膚卻出現了狀況，因為氣溫變化，她因皮膚敏感，腿上竟長滿了疹子，大腿上滿滿都是紅點，看上去非常嚇人，讓粉絲擔心不已。

▲陳喬恩大腿長滿紅疹。（圖／翻攝自微博／陳喬恩）

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近來陳喬恩所主演的新劇《獨孤皇后》已經開播，她也經常會在社群網站上幫忙宣傳新劇，日前她卻突然在微博上透露，每每遇到氣溫變化，當天氣開始變冷，皮膚就會長紅疹，她忍不住向粉絲訴苦：「這些任性的疹子越發越癢，越癢越抓，越抓越嚴重，誰懂過敏體質的心酸？」

▲陳喬恩一直都有嚴重皮膚過敏問題。（圖／翻攝自微博／陳喬恩）

隨後，陳喬恩還特別附上2張特寫大腿的畫面，只見她的大腿上不僅紅了一大片，而且滿滿都是小紅疹，看起來非常嚴重，不少粉絲看了以後，紛紛叮囑她一定要去就醫，也有網友分享了自己的經驗，要她盡量少洗澡，可以在發癢處擦藥膏等，足見大家都非常關心她的身體狀況。

▲陳喬恩發文。（圖／翻攝自微博／陳喬恩）

事實上，陳喬恩也曾說過自己的肌膚過敏非常嚴重，曾試過因水土不服，臉和身上都起了紅疹，她當時也抱怨都快把身上的肌膚抓爛了。而過去在拍攝《鬼吹燈之精絕古城》時，也因為在新疆「哈密魔鬼城」長時間待在惡劣環境下，整個人被暴風、沙塵和艷陽摧殘，皮膚也過敏得很嚴重，又痛又癢，她坦言該部戲是從業以來拍過最難的一部戲。