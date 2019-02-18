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兄弟搶玩具爭吵！男星把玩偶剪一半　結局反轉⋯小孩乖乖聽話

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣兄弟檔William、Bentley是澳籍諧星Sam的兒子，出演節目《超人回來了》人氣爆紅，隨著小孩越長越大，兄弟倆難免為了玩具爭吵，尤其是弟弟Bentley漸漸長大，除了對食物感興趣，也開始會搶玩具，最新一集的節目裡，Sam利用剪刀解決爭吵，瞬間讓兩個小孩懂得分享，教育方式被稱讚。

▲▼兄弟為玩具爭吵！男星把玩偶剪一半　結局反轉⋯小孩乖乖聽話。（圖／翻攝自KBS）

▲▼William、Bentley為了搶玩具爭吵。（圖／翻攝自KBS）

▲▼兄弟為玩具爭吵！男星把玩偶剪一半　結局反轉⋯小孩乖乖聽話。（圖／翻攝自KBS）

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William身為家中長子，時常被爸爸Sam教育要照顧弟弟Bentley，他也相當乖巧、懂得做榜樣，但兄弟倆偶爾還是會為了玩具吵架。最新一集的節目裡，爸爸Sam再次目睹兄弟倆因為爭奪狐狸玩偶爭吵，為了解決兩人搶玩具的爭吵，他把William、Bentley叫到客廳，拿起玩偶詢問：「你們都想要玩嗎？」

▲▼兄弟為玩具爭吵！男星把玩偶剪一半　結局反轉⋯小孩乖乖聽話。（圖／翻攝自KBS）

▲▼Sam乾脆把玩偶剪一半。（圖／翻攝自KBS）

▲▼兄弟為玩具爭吵！男星把玩偶剪一半　結局反轉⋯小孩乖乖聽話。（圖／翻攝自KBS）

Sam表示：「好，那我讓你們兩個都可以玩到玩具。」於是當著William、Bentley的面，把玩偶剪成一半，William當場變臉，Bentley則是哭著跑走，剪完狐狸布偶，他再度拿起第二個玩具，作勢也要剪成一半，William才哭著表示：「對不起，我把玩具讓給Bentley。」William約定會與弟弟好好相處。

▲▼兄弟為玩具爭吵！男星把玩偶剪一半　結局反轉⋯小孩乖乖聽話。（圖／翻攝自KBS）

▲▼William乖乖表示「我把玩具讓給本特利玩」。（圖／翻攝自KBS）

▲▼兄弟為玩具爭吵！男星把玩偶剪一半　結局反轉⋯小孩乖乖聽話。（圖／翻攝自KBS）

Sam以最簡單的方式成功讓William乖乖聽話，獲得網友的肯定，不少人認為Sam除了教導哥哥William學會分享，連Bentley也一起教育到，但也有人認為，兩個小孩年紀還太小，剪掉玩偶對他們來說震撼過大。

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William, Bentley, 威廉, 本特利

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