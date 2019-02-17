ITZY老么運動部出身！紮馬尾也美　「校花級畢業照」男粉戀愛了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓新人女團ITZY頂著師姐TWICE強大的光環出道，她們與師姐的風格不同，出道舞台充滿girl crush的魅力，擄獲大批粉絲喜愛，晉升為2019年最有話題的新人團體，網友開始挖出幾位成員的過去，繼LiA、柳真舊照曝光後，老么俞娜國中時期的照片也隨之公開，年僅15歲有著校花級的美貌，再度引來男粉絲直呼戀愛了！

▲ITZY俞娜是隊內年紀最小的成員。（圖／翻攝自韓網）



俞娜有著一雙桃花電眼、笑容甜美，且身材高挑苗條，生於2003年的她是隊內年紀最小的成員，但跳起舞來的氣勢不輸幾位姊姊。她隨著ITZY出道後，國中時期的照片也隨之曝光，她在校還有參加運動社團，率性紮起馬尾都顯得氣質非凡。

▲▼ITZY老么俞娜兼具知性美以及開朗面貌。（圖／翻攝自韓網）



此外，俞娜還被曝光國中畢業照，五官清秀、笑容大方，認證她是天然美人兒，不少網友驚艷留言「畢業照長這樣合理嗎」、「居然連運動都很厲害，感覺以後人氣不得了」。

ITZY的團名跟韓文「있지（有吧）」相似，成員們還是練習生就曾對外亮相過，彩鈴參加過選拔TWICE的實境秀《SIXTEEN》、 柳真參加過YG娛樂製作的選秀節目《MIXNINE》，尚未出道就累積一定知名度，甫一推出出道曲《DALLA DALLA》便創下亮眼成績。