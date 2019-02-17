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小妹妹看到HowHow後…下秒脫口：蔡阿嘎欸！　網笑噴

記者許皓婷／綜合報導

知名YouTuber Howhow（陳孜昊）和歌手阿福（鄧福如）穩定交往4年，在日本旅遊求婚成功後，小倆口選在14日情人節一早登記結婚！才剛宣布完喜訊，他卻被小女孩誤認成是蔡阿嘎，兩人意外撞臉，笑翻一大票網友。

▲HowHow被誤認是蔡阿嘎。（圖／翻攝自IG／蔡阿嘎、HowHow）

▲蔡阿嘎、HowHow同為超夯YouTuber。（圖／翻攝自IG／HowHow）

蔡阿嘎17日在IG上PO出網友分享的一段故事，原來有一名小女孩在書局時，看到HowHow出的書，竟指著封面的人詢問：「欸～蔡阿嘎？」另一位女孩則斬釘截鐵地回應：「是啊！蔡阿嘎。」讓目睹一切的該名網友直呼：「我差一點笑出來…。」蔡阿嘎則不改幽默風格，逗趣地向HowHow喊話：「要記得分我版稅喔！」

▲HowHow被誤認是蔡阿嘎。（圖／翻攝自IG／蔡阿嘎、HowHow）

▲蔡阿嘎IG發文。（圖／翻攝自IG／蔡阿嘎）

而HowHow14日剛和阿福去登記結婚，才剛正式升格為人夫的他，17日卻突然得了腸胃炎，網友看到他被誤認為蔡阿嘎的趣事後，紛紛留言：「本人看到這張，腸胃炎更嚴重」、「How哥是該哭還是該笑」、「我當初也以為是同一個人」，引起不少討論。

▲HowHow被誤認是蔡阿嘎。（圖／翻攝自IG／蔡阿嘎、HowHow）

▲HowHow被誤認是蔡阿嘎。（圖／翻攝自IG／蔡阿嘎、HowHow）

Howhow曾分享戀愛細節，透露因鄧福如同樣從網路發跡，兩人因緣際會認識，發現彼此很聊得來，越走越近最後成為男女朋友。相較於有些情侶轟轟烈烈的戀愛，他和阿福的感情是細水長流，「對我來說，其實一段感情最讓人難忘的並不是什麼大事或最浪漫的事，反而是那種生活上的小事，最讓人難以忘懷。」

至於如何追到鄧福如，Howhow曾重演當時情景：「欸好啦，在一起啦！說好囉，就這樣喔！」儘管細節沒有描繪太多，但在不難看出他對待感情的態度，以及對阿福的保護，他說兩個人在一起真的不需要多轟轟烈烈，雖然人與人相處難免有摩擦，但只要記得相處時的快樂小事，像是一個傻笑，或是一個很爛的笑話卻把對方逗笑，那才是值得一輩子記得的部分。

▲▼鄧福如難得放閃Howhow❤（圖／翻攝自Instagram／afuuuuuuuuuu）

▲HowHow、阿福14日登記結婚。（圖／翻攝自IG／阿福、HowHow）

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蔡阿嘎, HowHow

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