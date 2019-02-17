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周杰倫4歲開始「每天練琴2hr」　媽媽藤條伺候…辛酸史曝光！

記者許皓婷／綜合報導

天王周杰倫近期擔任謝霆鋒的美食節目《鋒味》嘉賓，兩人一同前往日本錄製，也製造出不少笑料，他還表演用水果彈鋼琴，更分享了自己從小就開始練琴的辛酸史，但他仍不忘感謝媽媽的一番苦心，讓謝霆鋒聽完後感動不已。

▲周杰倫。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

▲周杰倫非常孝順媽媽葉惠美。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

周杰倫擔任《鋒味》最後一集壓軸嘉賓，16日釋出最新一集，他接受謝霆鋒的戰帖，在節目上表演用蘋果、香蕉、鳳梨等水果彈琴，更現場演奏了自己的招牌歌曲《青花瓷》，以及謝霆鋒的《舊傷口》，駕輕就熟的模樣，看來完全難不倒天王。

▲周杰倫用水果彈琴。（圖／愛奇藝）

▲周杰倫用水果彈琴。（圖／愛奇藝）

▲周杰倫用水果彈琴。（圖／愛奇藝）

▲周杰倫用水果彈琴。（圖／愛奇藝）

▲周杰倫用水果彈琴。（圖／愛奇藝）

▲周杰倫用水果彈琴。（圖／愛奇藝）

一旁的謝霆鋒看了後讚譽有加，並感嘆自己從小不認真學琴，周杰倫就透露自己從4歲開始學琴，還被要求每天練2個小時，小時候非常好動、根本坐不住，媽媽則會拿著藤條在一旁督促，但當時聽到窗外其他小孩的嘻鬧聲，自己非常痛苦，「為什麼我要學鋼琴」，雖然以前不懂，但他如今也體會到媽媽當初的苦心，「現在真的很感謝她」。

▲周杰倫用水果彈琴。（圖／愛奇藝）

▲周杰倫用水果彈琴。（圖／愛奇藝）

▲周杰倫用水果彈琴。（圖／愛奇藝）

▲周杰倫用水果彈琴。（圖／愛奇藝）

▲周杰倫從小被媽媽要求練琴。（圖／愛奇藝）

事實上，周杰倫是演藝圈知名的孝子代表，曾多次將對媽媽的感情放進音樂作品中，專輯《葉惠美》和歌曲《聽媽媽的話》就是經典例子。其實，他國中時父母就離婚，當初母親就不顧爸爸反對讓他學習鋼琴和大提琴，奠定音樂基礎，也造就了如今的歌壇天王。

▲周杰倫。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

▲周杰倫在演藝圈是出了名的孝順。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

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周杰倫, 謝霆鋒, 鋒味

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