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Selina揭S.H.E「C位之謎」　手機螢幕對象曝光：我此生最愛！

記者許皓婷／綜合報導

女子天團「S.H.E」出道至今17年，不如其他團體偶爾有為了爭奪「C位」（中間）勾心鬥角，Selina近日受訪時，也首度揭開三人的站位之謎，更大方分享自己此生的最愛。

▲Selina揭S.H.EC位之謎。（圖／翻攝自微博）

▲「S.H.E」稱霸歌壇17年。（圖／翻攝自Facebook／S.H.E）

Selina近期接受《橘子娛樂》專訪，透露自己一開始很抗拒加入選秀節目當導師，因為沒經驗覺得害怕，Ella則以自身經驗替她打氣：「老婆不要怕，妳是最棒的！」她也以過來人的經歷，透露人品差、太自私的行為等，也都會影響團體發展。

▲Selina揭S.H.EC位之謎。（圖／翻攝自微博）

▲Selina揭S.H.EC位之謎。（圖／翻攝自微博）

▲Selina揭S.H.EC位之謎。（圖／翻攝自微博）

▲Selina接受專訪。（圖／翻攝自微博）

至於S.H.E的「C位之謎」，Selina先笑說：「跟你們講一定覺得很好笑！」她透露其實三人對這件事很隨興，有時是因為服裝上的顏色搭配，「覺得今天這個顏色站在中間是和諧的」，有時只是剛好走上台的順序。

▲Selina揭S.H.EC位之謎。（圖／翻攝自微博）

▲Selina揭S.H.EC位之謎。（圖／翻攝自微博）

Selina還在節目上，大方分享了手機的螢幕桌布，她更透露是自己此生的最愛，原來，就是她心愛的寵物Pinky，談到愛犬，她表示要把遺產全部留給狗狗，並解釋：「我又覺得我很不孝，好像不把家人放在眼裡，但我只想凸顯說如果發生意外，我要確保大家都會搶著疼愛牠、寵愛牠。」

▲Selina揭S.H.EC位之謎。（圖／翻攝自微博）

▲Selina揭S.H.EC位之謎。（圖／翻攝自微博）

▲Selina手機螢幕是Pinky。（圖／翻攝自微博）

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