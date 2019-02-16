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本土樂團批韓國瑜低俗　吳宗憲：可以給祝福就不要詛咒

記者李欣容／台北報導

本土樂團拷秋勤常在臉書對時事發表看法，近來他們對高雄市長韓國瑜積極推動觀光產業，找各方藝人代言頗有微詞，認為高雄人因此成為笑柄，並稱韓國於做法過於低俗。吳宗憲聽聞此事表示：「發言的動機，如司馬昭之心路人皆知。我真的看不出低俗的部分在哪裡。」

▲▼吳宗憲新春下午茶見面會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳宗憲5月將到高雄開唱。（圖／記者屠惠剛攝）

在高雄長大的吳宗憲，也在家鄉投資不少3C副業，曾喊話要在高雄開出500個職缺，月薪28k起跳，他今聽聞拷秋勤痛批韓國瑜做法不免無奈，認為高雄的成績是眾人有目共睹的，並強調，「能夠給台灣多一些祝福，就不要給詛咒⋯」他5月也將到高雄巨蛋開唱，屆時也會邀韓國瑜一同上台。

高雄市長韓國瑜上任後動作頻頻，繼愛情摩天輪、愛河愛情產業鏈後，近日又拋出要集結百家算命館，推出算命觀光，港星任達華也現身替高雄醫療觀光站台，透露打算在高雄置產，相較於韓國瑜積極推動觀光，拷秋勤卻有不同看法，竟呼「很羞恥」。

▲▼韓國瑜邀任達華站台。（圖／高雄市政府）

▲韓國瑜邀任達華站台。（圖／高雄市政府）

不少網友對於拷秋勤的發言持不同意見，認為先不論韓國瑜能完成幾項政見，至少四處奔走，尋求經濟發展的事蹟騙不了人，「好不容易有人能說出多數高雄人的心聲，真心為高雄未來發展努力，這樣的市長不應該受到冷嘲熱諷」、「我是高雄人，若高雄真的變笑柄我甘願...以前都在畫大餅，比較之下，我寧願變笑柄，因為笑柄讓我可以生存」、「我覺得雖然韓市長現階段沒有做得很好，但是高雄需要換一股新的力量來做看看」。

▲吳宗憲。（圖／翻攝自吳宗憲臉書）

▲吳宗憲敢於對時事發表看法。（圖／翻攝自吳宗憲臉書）

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吳宗憲, 拷秋勤, 韓國瑜, 高雄

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