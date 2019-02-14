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20歲人氣名模遭殺害分屍　閨蜜一查驚覺「朋友都不知她本名」

記者蕭采薇／綜合報導

電影《惡女羅曼死》原著作者岡崎京子又一爭議代表作《吉娃娃羅曼死》即將登上大銀幕，找來新科藍絲帶影后門脇麥，以及成田凌、玉城蒂娜、淺野忠信、栗山千明等中生代與新銳演技派群星共同主演。全片光鮮亮麗宛如MV化的敘事方式，輔以懸疑驚悚的震撼劇情，透過一位個性活潑好動、集萬千寵愛於一身的20歲名模「吉娃娃」的死亡，引發她好友圈中的一系列連鎖效應。

▲▼《吉娃娃羅曼死》由藍絲帶影后門脇麥（右）領銜主演，與吉田志織（左）。（圖／采昌提供）

▲《吉娃娃羅曼死》由藍絲帶影后門脇麥（右）領銜主演，左為吉田志織。（圖／采昌提供）

2012年由澤尻英龍華主演的電影《惡女羅曼死》，該片以繽紛影像輔以強烈劇情，當時帶給觀眾不少心靈與視覺衝擊。原著作者岡崎京子特別擅長描繪情慾與悖德，並透過毫無忌諱的性愛場面表現人物內在。這回，她又一爭議之作《吉娃娃羅曼死》登上大銀幕，描述個性活潑好動、集萬千寵愛於一身的20歲名模「吉娃娃」，某天竟被不明原因地殘忍分屍。

▲▼《吉娃娃羅曼死》由藍絲帶影后門脇麥（右）領銜主演，與吉田志織（左）。（圖／采昌提供）

▲《吉娃娃羅曼死》由門脇麥主演，詮釋電影關鍵人物。（圖／采昌提供）

她的好友們開始回想自己與「吉娃娃」的每個相處細節，竟發現自己連她的本名、境遇與背景都不知道。也因為好友們各說各話，在不同說法中拼湊出主角的生活與背景，故事結構更像是集結《渴望》、《聽說桐島退社了》等片的加乘綜合版；而那紙醉金迷的青春墮落感，更有當年岩井俊二執導《青春電幻物語》的神采。

▲▼《吉娃娃羅曼死》由藍絲帶影后門脇麥（右）領銜主演，與吉田志織（左）。（圖／采昌提供）

▲《吉娃娃羅曼死》集結日本中生代與新銳演技派群星共同主演，呈現出年輕人的紙醉金迷。（圖／采昌提供）

《吉娃娃羅曼死》這回找來新科藍絲帶影后門脇麥領銜主演，詮釋一位跟吉娃娃亦敵亦友的好友。對於有機會詮釋岡崎京子的作品，並與才華洋溢的二宮健導演合作，門脇麥表示：「年輕總是如此開心、自由、混亂而不凡，同時卻也是如此寂寞、痛苦、不安而揪心。我希望在拍攝現場和大家一起把各式各樣的心情都傾注其中，也希望這些心情能一口氣在片中爆發開來。」該片將在2月27日於台上映。

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