余秉諺訂神秘大禮寵妻　維繫婚姻靠「這理念」被推爆！

記者李欣容／台北報導

余秉諺和老婆王依蕾今（14日）出席伊林開工團拜，恰好也是情人節，余秉諺已準備好驚喜送給老婆，還訂好餐廳，認為老夫老妻還是要過節「不能讓生活變得平淡」。反觀林嘉綺卻只能回家吃白吐司，因為老公生病，情人節大餐只好作罷。

▲余秉諺（右）和老婆王依蕾出席開工團拜。（圖／記者周書羽攝）

夫妻倆被問到情人節怎麼過，王依蕾說，「這是個秘密，因為這位先生已經準備好了，我前幾天有暗示他，情人節欸！不用準備點什麼嗎？」余秉諺坦言，雖然已是老夫老妻，但偶爾還是要來點驚喜，不能把生活過得很平淡，「平常都是她在找餐廳，今年就我來，該送的也準備好了。」

▲余秉諺（右）已準備好大理送給老婆。（圖／記者周書羽攝）

余秉諺認為送老婆禮物是很難的事情，「我老婆什麼都不缺，又有自己的想法，我送錯東西還會被罵！」但今年他有萬全準備，偷偷觀察老婆日常，也讓王依蕾直喊期待。

▲林嘉綺情人節大餐泡湯，回家跟老公吃白吐司。（圖／記者周書羽攝）

而林嘉綺則可惜老公得了急性腸胃炎，本來預計要吃情人節大餐，現在只能回家啃白吐司，新的一年，林嘉綺說，「希望學弟學妹都有很好的發展，大家都賺大錢！」她在4月也會飛往米蘭參加活動，工作滿檔。