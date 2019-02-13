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愛紗癡愛卻遭狠劈！理科太太「精蟲衝腦6代價」：外遇下場都超慘

記者李玟儀／綜合報導

女星愛紗和演員老公周洺甫12日宣布離婚，起因來自於男方外遇，「出軌」這件事再度受到網友熱議。事實上半個月前理科太太和中山大學的顏聖紘教授曾針對「愛情生理學」開講，在番外篇中，2人分析了「劈腿」的缺點大於優點，用理性的角度提醒世人「出軌代價真的很大」。

▲愛紗離婚。（圖／翻攝自YouTube）

▲愛紗與周洺甫的3年婚姻在近日畫下句點。（圖／翻攝自周洺甫臉書）

理科太太與顏聖紘教授探討「為什麼人會出軌」，從生態學的角度出發，出軌在學術上稱「偶外配對」，這種行為在比較高智能的生物上都會發生，顏教授指出：「如果我們今天遇到的動物，是屬於『需要照顧小孩的』，外遇這種事情就會變成一個問題、一個代價。」

簡單的說，假如雙方都需要花時間照顧小孩，那麼一旦有一方外遇，勢必給予原本家庭的能量及時間就會被切割，這就意味著後代多多少少會受到影響，以動物來說就是後代存活、成體活得好不好、成體如何維繫自身能量都是問題，而投射在人類上，就是小孩可能因為家長一方外遇而被疏於照顧。

▲▼「為什麼人會出軌？」理科太太、顏聖紘教授分析。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

▲▼「為什麼人會出軌？」理科太太、顏聖紘教授分析。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

▲▼「為什麼人會出軌？」理科太太、顏聖紘教授分析。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

顏教授說偷情固然對某些人、動物來說有優點，但也會有缺點，常有人外遇後自己或旁人會以「天下男人都會犯的錯」試圖辯解，可是重點應該關心的是「他的後代過得好不好」。

假使沒有後代，偷情一樣要付出很多代價，像是時間、資源、空間都會被切割，特別是生活品質也會受影響，假如是公眾人物，出軌被披露後還得面臨社會成本、人際關係及負面壓力要處理

換句話說，大部分的人都沒有資源、本領去應付這麼複雜及高代價的事情，外遇的下場也不會太好，或許有些人可以做到享齊人之福，但絕多數的人「辦不到」，「你在精蟲衝腦的時候，相信你也沒有辦法有那麼縝密的行為確保所有事情不被發現。」

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關鍵字

愛紗, 周洺甫, 大嘴巴, 理科太太, 顏聖紘

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