記者李玟儀/綜合報導

藝人歐陽娜娜最近替陳冠希服飾品牌拍宣傳照,難得穿球衣入鏡,卻因為露出來的手臂顯得有點肉,引起網友熱議:「娜娜是胖了嗎?」還一度成為微博熱搜第一名,她回應調侃自己:「好像是有點肉肉啦!」但陳冠希則是開砲嗆網友「BITCH」。

▲陳冠希嗆酸民護娜娜。(圖/翻攝自陳冠希IG)

有網友在陳冠希Instagram照片底下嗆歐陽娜娜是「really really shitty choice of the model」,狠批娜娜不適合,但陳冠希為了保護歐陽娜娜回擊,「Yall dumb...u dont like what I post unfollow me bitch...nana cool.(笨蛋,你不喜歡我PO的可以取消關注啊bitch,娜娜很酷!)」

▲陳冠希嗆酸民護娜娜。(圖/翻攝自陳冠希IG)

另外歐陽妮妮也為妹妹說話,據《中國時報》報導,歐陽妮妮解釋一家人都很喜歡吃甜食,娜娜在美國念書壓力大,所以多吃了一點,再加上沒運動,不過娜娜只要一看到變胖就會自我克制,「她昨天還告訴我最近瘦3公斤。」姊妹倆已經約好,等娜娜回台灣就會一起去運動。