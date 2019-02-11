《跑男7》4班底確定退出！　新增「3男1女新成員」名單曝光

記者許皓婷／綜合報導

大陸綜藝節目《奔跑吧》（跑男）2019年將迎來第7季，但固定班底卻傳出大換血，官方11日首度證實元老級的4位成員將退出，只留下李晨、鄭愷和Angelababy，同時宣布新加入的4位成員，在網路上掀起熱烈討論。

▲《奔跑吧》第7季班底大換血。（圖／翻攝自微博／《奔跑吧》）



《奔跑吧》從2014年開始播出，至今已經播完6季，節目官方11日宣布第7季班底大換血，透露從第1季就開始錄製的元老級鄧超、陳赫、王祖藍都將退出，連同第3季加入的鹿晗也不再參與錄製，原班底成員只剩下李晨、鄭愷和Angelababy3人。

▲《奔跑吧》第7季官宣新陣容。（圖／翻攝自微博／《奔跑吧》）



而退出《奔跑吧7》的4位成員也在微博發文，鄧超透露因為電影宣傳等原因，會暫時離開，他暖心表示：「當然，新一季跑男播出的時候，我一定會為隊友們加油。跑男的精神，不會因為任何人的缺席而磨滅。」陳赫則是因為拍戲的緣故，他表示必須集中精力待在劇組，2018年剛升格為人父的王祖藍，則認為自己增添了新的責任，想抽出更多時間陪伴家人，鹿晗則發文透露：「很遺憾今年由於其他工作和節目日程安排上的衝突，只能無奈暂時告別。」

▲《奔跑吧》退出成員發文。（圖／翻攝自微博）



《奔跑吧》第7季4位老班底退出後，引起熱議，新加入的名單也備受矚目，官方11日同步宣布了全新陣容，不但有演員朱亞文、王彥霖加入，還有韓團「NCT」香港成員Lucas、「(G)I-DLE」大陸成員宋雨琦等4人。

▲《奔跑吧7》加入4位新成員。（圖／翻攝自微博／《奔跑吧》）