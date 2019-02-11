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《妻子浪漫旅行2》首播日曝光！　「雙影后陣容」名單超大咖

記者許皓婷／綜合報導

陸綜《妻子的浪漫旅行》第一季找來陳小春、應采兒，張杰、謝娜，穎兒、付辛傅，以及程莉莎、郭曉東等4對夫妻，開播以來話題不斷。隨著將迎來第二季，來賓名單也備受外界矚目，不但老班底謝娜再度回歸，還加入「雙影后」章子怡、袁詠儀，讓粉絲期待不已，官方也在11日正式宣布首播日期。

▲妻子的浪漫旅行第二季。（圖／翻攝自微博）

▲《妻子的浪漫旅行》第二季來了。（圖／翻攝自微博／《妻子的浪漫旅行》）

《妻子的浪漫旅行》傳出啟動第二季後，明星夫妻名單就受到熱烈討論，繼確定第一季的謝娜、張杰夫妻回歸後，另外，還加入章子怡、汪峰，以及袁詠儀、張智霖，張嘉倪。官方更在11日宣布，將於2019年2月14日起，每周四中午12:00播出。

▲妻子的浪漫旅行第二季。（圖／翻攝自微博）

▲妻子的浪漫旅行第二季。（圖／翻攝自微博）

▲《妻子的浪漫旅行2》14日首播。（圖／翻攝自微博／《妻子的浪漫旅行》）

而章子怡確定加入《妻子的浪漫旅行2》後，掀起正反兩派聲浪，有網友認為她身為國際影后，怎麼還參加這類節目，她11日在微博發文，首度回應外界質疑，她坦言：「這確實是一個不太常規的决定。」表示2015年嫁給汪峰後，生命中不但多了2個寶貝，她也透露為人妻為人母的日子，讓自己對生活有了新理解，並希望透過該節目，讓大家能夠認識到真實的自己，「妻子章子怡」。

▲妻子的浪漫旅行第二季。（圖／翻攝自微博）

▲章子怡微博發文。（圖／翻攝自微博／章子怡）

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妻子的浪漫旅行, 謝娜, 章子怡

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