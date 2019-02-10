楊洋敷面膜自拍…一看「左下角亮點」　網羞翻：OMG

記者許皓婷／綜合報導

大陸男星楊洋因演出《微微一笑很傾城》後爆紅，憑藉清秀、帥氣的五官，還有低沉超Man聲線，風靡了無數女性粉絲，人氣超旺。近日正逢農曆新年假期，他也不忘在微博分享自拍照，和網友互動。

▲楊洋長相帥氣，吸引大票粉絲喜愛。（圖／翻攝自微博／楊洋）



楊洋近期正在拍攝新戲《特種兵》，為了配合軍旅題材，還把頭髮剃短，一口氣把蓋過眉毛的長瀏海，剪短到額頭以上，新髮型大獲好評。他9日在微博發文，逗趣地說：「洗洗泥，開始營業。」並分享自己的自拍照，只見他直接敷著火山泥面膜入鏡，毫無包袱和粉絲分享生活點滴。 ​​​​

▲楊洋敷面膜。（圖／翻攝自微博／楊洋）



楊洋PO出自拍後，卻被眼尖網友發現另外的亮點，只見其中一張，他雙手抬起摸著頭，手臂的肌肉線條非常明顯，火速引起熱議，更引來大票粉絲大讚，紛紛直呼：「胳膊上肌肉都比臉要大了」、「OMG手臂上的肌肉」、「手臂真是絕了」。

▲楊洋好身材深藏不露。（圖／翻攝自微博／楊洋）

楊洋近期主演《特種兵》，在劇中扮演軍人「燕破岳」，跟以往的角色截然不同。他在以《微微一笑》走紅後，一直嘗試突破自我，先是拍攝了古裝片《武動乾坤》，接著又化身電競大神演出《全職高手》，現在則是搖身一變成為軍人，每一個角色的變身都看得出來他對自己演員身分的企圖心，也讓粉絲格外期待他接下來的每一部作品。