ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

張鈞甯搶頭香祝「最強閨蜜」陳意涵生娃　留言串網友笑歪樓

記者林奕如／台北報導

陳意涵9日早上順利生下豬寶寶兒子「小初」，重約2600克，好友張鈞甯搶頭香送祝福，「歡迎光臨！等你好久了～嘻嘻嘻！」兩人是好閨蜜，不少網友也在她留言下方催婚，瞬間讓網友笑歪樓。

▲▼「需要我的時候，就向天空大喊一下，我再飛去！」看陳意涵和張鈞甯鐵打閨蜜情的5個關鍵（圖／bella儂儂提供）

▲陳意涵和張鈞甯最強閨蜜。（圖／新浪微博）

陳意涵和《16個夏天》導演許富翔2017年開始交往，不到1年多宣布懷孕3個月的喜訊，兩人選在2018年8月27日七夕情人節登記結婚，婚後她專心待產，除了宣傳電影《比悲傷更悲傷的故事》少公開露面。她產後只胖3公斤，四肢十分纖細，跟賈靜雯拍照時，更讓她驚呼肚子到底在哪。

▲▼陳意涵生下兒子「小初」。（圖／經紀人提供）

▲陳意涵生下兒子「小初」。（圖／經紀人提供）

陳意涵和張鈞甯兩人愛運動、旅行，以及愛挑戰極限，30歲時甚至一起去海島度假，找外國人擁吻、去沒人的海灘裸泳等，一起瘋狂慶生，被封「最強閨蜜」。陳意涵懷孕時，在飛機上親口和張鈞甯說此事，「她大概在飛機上哭了一個小時吧，她一路給我哭到台北。」

▲張鈞甯送上陳意涵祝福。（圖／陳意涵微博）

▲陳意涵生娃，張鈞甯送上祝福。（圖／翻攝陳意涵微博）

這次陳意涵生產，張鈞甯第一時間在微博留言恭喜，不少網友見證兩人好友情，但兩人年紀相近，陳意涵已經結婚生子，張鈞甯則是忙打拼事業，不少網友歪樓催婚，「鈞甯也要跟上節奏，趕快結婚啊」、「接下來我們等妳了」、「鈞甯快點生娃，結娃娃親」。

推薦閱讀

獨家／《外鄉女》徐麗雯懷孕了！比基尼辣照「喜曬5月孕肚」

過年瘋刮刮樂「一買就中」　名模林葦茹傳授「小撇步」

林依晨超強旺夫運！《花不棄》張彬彬火了「合作10男星全中」

白家綺遮6月孕肚拍戲！兒子常興奮胎動：寶寶你乖啦

廖峻中風一個月近況曝光！兒子心疼「過年還要在醫院」

太胖接不到工作「開工先量體重」　女模過年不敢多吃：很崩潰

台版《太陽》陳禕倫戀愛ING！大方認愛長腿辣模鄒寧恩

趙麗穎《知否》火爆閨蜜上線！女星武笑羽愛和網友鬥嘴

江宏傑告白慘遭已讀不回　福原愛消失2周：憂心嫁來台灣

神明眷顧！米可白當爐主3年　在家虔誠供奉王爺夫人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

吳宗憲二女兒「終於沒馬賽克」！　父女罕見同框「根本3胞胎」

恭喜！陳意涵生了　水瓶座兒子名字曝光

范丞丞罕見曬全家福！　緊摟范冰冰自拍「介紹一下我妹」

悚！他割女友屁股肉生吃：軟嫩像鮪魚　無罪爆紅「變美食家還拍AV」

華航罷工…范瑋琪哀號挨轟！　陳建州解釋「背後重要原因」：真的會有危機

滴妹「臉上1特徵」消失！　8女星「關美肌」網看傻：OMG

清代公主90%早死「悲慘受虐真相」！嬤嬤「心理變態狠招」洩私慾

宮鬥比甄嬛狠！「她到50歲還侍寢」10年狂生6子　當上皇太后「卻離奇慘死」

「超大咖女歌手」市民廣場看光雕！　0偽裝被認出…網羨慕：也太巧

熊熊32G奶爆隱疾：生不如死！　「6女星爆發致命病症」她崩潰每天哭

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

陳意涵, 張鈞甯, 小初

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 徐若瑄慶結婚5周年…被老公1句話氣到！　傻眼：是想回家跪算盤？
  2. 方媛6月孕肚首度曝光！　陪郭富城拜年…大合照成亮點
  3. 《神鬼奇航》女星秀隱藏技能！　4巨星一開口…中英1秒切換網驚呆
  4. 張鈞甯搶頭香祝「最強閨蜜」陳意涵生娃　留言串網友笑歪樓
  5. 蘇志燮自爆「喜歡BLACKPINK」還會跳嘟嘟嘟　唱KPOP神曲一秒嗨翻
  6. 媽媽念30年不改　陸元琪洗衣「現世報」：內褲卡長褲，襪子捲成甜甜圈
  7. 過年被媽媽逼「變裝」　邱昊奇用餐冒冷汗：恥力無限
  8. 朱智勛自嘲廢咖王世子　私下卻吐「經常做惡夢」惹心疼
  9. 二手大衣賣3.3萬…客人一驗「是假貨」　女星親上火線回應了！
  10. 馮紹峰錄影穿這樣放閃了！　網一看驚呆：是趙麗穎的外套

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366