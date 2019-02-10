張鈞甯搶頭香祝「最強閨蜜」陳意涵生娃　留言串網友笑歪樓

記者林奕如／台北報導

陳意涵9日早上順利生下豬寶寶兒子「小初」，重約2600克，好友張鈞甯搶頭香送祝福，「歡迎光臨！等你好久了～嘻嘻嘻！」兩人是好閨蜜，不少網友也在她留言下方催婚，瞬間讓網友笑歪樓。

▲陳意涵和張鈞甯最強閨蜜。（圖／新浪微博）

陳意涵和《16個夏天》導演許富翔2017年開始交往，不到1年多宣布懷孕3個月的喜訊，兩人選在2018年8月27日七夕情人節登記結婚，婚後她專心待產，除了宣傳電影《比悲傷更悲傷的故事》少公開露面。她產後只胖3公斤，四肢十分纖細，跟賈靜雯拍照時，更讓她驚呼肚子到底在哪。

▲陳意涵生下兒子「小初」。（圖／經紀人提供）

陳意涵和張鈞甯兩人愛運動、旅行，以及愛挑戰極限，30歲時甚至一起去海島度假，找外國人擁吻、去沒人的海灘裸泳等，一起瘋狂慶生，被封「最強閨蜜」。陳意涵懷孕時，在飛機上親口和張鈞甯說此事，「她大概在飛機上哭了一個小時吧，她一路給我哭到台北。」

▲陳意涵生娃，張鈞甯送上祝福。（圖／翻攝陳意涵微博）

這次陳意涵生產，張鈞甯第一時間在微博留言恭喜，不少網友見證兩人好友情，但兩人年紀相近，陳意涵已經結婚生子，張鈞甯則是忙打拼事業，不少網友歪樓催婚，「鈞甯也要跟上節奏，趕快結婚啊」、「接下來我們等妳了」、「鈞甯快點生娃，結娃娃親」。