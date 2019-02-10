神明眷顧！米可白當爐主3年　在家虔誠供奉王爺夫人

記者林奕如／台北報導

米可白大年初六在宜蘭農場開工，拍攝台視新八點檔《生生世世》，開心收到董事長黃崧的開工紅包。她今年除夕到了鹿港天后宮祈求平安，還拿了平安符、蘋果討吉利。她曾經擔任王爺夫人「爐主」3年，在家裡也供奉一尊神像，特別請示神明初一時為神像整理，剩餘時間幫忙自家餅舖賣餅。

▲米可白初六開工《生生世世》。（圖／台視提供）

米可白每次過年就是回家當餅舖「活招牌」，邊拍照邊賣餅忙翻天，常看到有人拿著照相機想拍又不好意思開口，她都會主動過去邀對方拍照：「沒關係一起拍呀，不一定要買東西，我也可以留紀念，大家都會很開心」。有她在生意特別好，但她收錢算術居然「卡關」，簡單的加減乘除也讓她腦袋打結，她不好意思笑說：「算術不好我真的很困擾，所以都有用計算機輔助。」沒想到還是加錯一組，幸好有發現，趕緊將多收的錢退回。

▲米可白送小童星王宥謙、謝欣諭平安符。（圖／台視提供）

大年初六開工，貼心的她也特別準備了金豬平安符，送給劇中兩位一樣辛苦的小童星謝欣諭及王宥謙。放完年假立刻投身工作，剛好又遇到情緒重的拍攝戲，加上還有下雨、跌倒等動作，米可白嚴陣以待：「這兩天應是開拍這以來情緒最重的戲，在劇中會遇到一些不順利的事情，所以本身狀態也要調整，特別提早兩天回台北，情緒不能嘻嘻哈哈。」新春開工，她也準備爸爸做的蛋黃酥：「我很容易緊張，每次緊張就會吃蛋黃酥，這次回台北有多帶兩顆，開工前一天就先把那兩顆嗑掉了。」