ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蕭秉治回歸舉辦「台大體育館售票演唱會」　開賣時間公布！

記者關韶文／台北報導

歌手蕭秉治9日歡度生日，在這特別的日子，即使他現正洛杉磯放假尋找創作靈感，也要零時差地與歌迷分享好消息！歌迷千呼萬喚的大型售票演唱會，將在7月6日於台灣大學綜合體育館舉辦《2019凡人MORTAL巡迴演唱會》。

近來在洛杉磯放假拼創作的蕭秉治，一到洛杉磯吃完朝思慕想的韓國料理後，第一件事就是到樂器行租琴，與洛杉磯朋友搬重達20公斤的琴回房寫歌，他說：「大部份時間都在寫歌，但之後會去看NBA、遊樂園，還有最開心的是會去拉斯維加斯看周杰倫演唱會。」

▲▼蕭秉治。（圖／相信音樂提供）

▲▼蕭秉治回歸舞台，將舉辦售票演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲▼蕭秉治。（圖／相信音樂提供）

他將吃喝玩樂放一旁，生日也與朋友簡單過，至於生日願望則是快樂第一，他說：「希望大家都過得很快樂，自己也過得很快樂，自己寫很多的歌給大家聽，7月的演唱會能帶給大家不一樣的感受，更多的感動。」

生日當天，蕭秉治在臉書寫下，「謝謝31歲的自己，努力回到了音樂的舞台也發行了首張個人專輯，32歲的我，希望在七、八月的個人首場售票演唱會可以讓你們看見最完美的狀態，也希望可以趕快完成我的新專輯，我們就ㄧ起來期待開票吧！」對於歌迷來說是最棒的新年禮物，對蕭秉治來說是最好的生日禮物，他也期待再度與歌迷齊聲同嗨。門票將於2月17日15:00開賣。

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

推薦閱讀

恭喜！導演脫口向女歌手求婚　「101歲外婆」現場見證❤

師大附中風雲人物帥翻！　「被57kg金曲女歌手」搭訕

獨家／八三夭5人唱酬分6份！滾石合約到期下步「有共識」

費玉清2019最後演出「確定在台灣」　周杰倫、江蕙暖挺！

男歌手「第一次打麻將就相公」　從此被排擠成過年陰影！

BCW登上原住民電視台圓夢了！　「對我來說意義重大」

台北街頭小女孩「望著蘑菇湯沒錢買」　男歌手帥氣結帳！

快訊／謝和弦通告全面暫停！　情緒障礙症「已入院治療」

快訊／費玉清《晚安曲》慘哭1分鐘！　「封麥演唱會」中斷

宇宙人「動人團圓歌」藏洋蔥！　《一桌菜》唱出親情思念

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

宮鬥比甄嬛狠！「她到50歲還侍寢」10年狂生6子　當上皇太后「卻離奇慘死」

李李仁：痛不算什麼！ 陶晶瑩「手術室外哭紅眼」5結紮人夫超寵妻

「他」神撞臉展瑞！　本尊合照也驚了：比展榮還像雙胞胎

清皇帝極樂SOP曝光！「限時30分鐘」行房最愛這姿勢　太監站滿門口旁聽

6女神「婚禮伴娘服」　阿嬌、劉詩詩超有良心..Baby被酸心機girl

74部陪90後長大經典卡通！但…70%現在小孩都沒看過了

快訊／謝和弦通告全面暫停！　情緒障礙症「已入院治療」

Sandy年夜飯合照阿公阿嬤　網驚：原來憲哥像媽媽！

昆凌新年首曬女兒！　小周周「紅色公主裝」Q炸…網嗨翻：終於不是後腦勺

小孩壓歲錢「1000塊太多」！　陶晶瑩「過年家教」網一面倒：這很重要

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

廷廷, 蕭秉治, 相信音樂新聞

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 超紅！八三夭初五高雄簽票　500位歌迷「7小時提前卡位」
  2. 5度入圍奧斯卡！82歲亞伯芬尼病逝　《007空降危機》成最後身影
  3. 3000億賭王何鴻燊驚傳病危！　全家急奔醫院…愛女何超蓮皺眉頭回應了
  4. 許瑋甯「女神基因」來自她！　媽難得同框「凍齡嫩臉」網全看傻
  5. 費玉清退休去向曝光！　最愛搭火車：最常出現「這一站」
  6. 蕭秉治回歸舉辦「台大體育館售票演唱會」　開賣時間公布！
  7. THE BOYZ的活力氧氣！有Q的每天，都是美好愉快的開始❤
  8. 前輩當面問：妳10幾？　林依晨愣住→大笑「機智回答」被推爆
  9. 蘇志燮來了！大年初五開工　包緊緊「Delay三小時」抵台
  10. 《航海王》狂賣22年「作者豪宅有條河！」　尾田榮一郎6大都市傳說

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366