蕭秉治回歸舉辦「台大體育館售票演唱會」　開賣時間公布！

記者關韶文／台北報導

歌手蕭秉治9日歡度生日，在這特別的日子，即使他現正洛杉磯放假尋找創作靈感，也要零時差地與歌迷分享好消息！歌迷千呼萬喚的大型售票演唱會，將在7月6日於台灣大學綜合體育館舉辦《2019凡人MORTAL巡迴演唱會》。

近來在洛杉磯放假拼創作的蕭秉治，一到洛杉磯吃完朝思慕想的韓國料理後，第一件事就是到樂器行租琴，與洛杉磯朋友搬重達20公斤的琴回房寫歌，他說：「大部份時間都在寫歌，但之後會去看NBA、遊樂園，還有最開心的是會去拉斯維加斯看周杰倫演唱會。」

▲▼蕭秉治回歸舞台，將舉辦售票演唱會。（圖／相信音樂提供）

他將吃喝玩樂放一旁，生日也與朋友簡單過，至於生日願望則是快樂第一，他說：「希望大家都過得很快樂，自己也過得很快樂，自己寫很多的歌給大家聽，7月的演唱會能帶給大家不一樣的感受，更多的感動。」

生日當天，蕭秉治在臉書寫下，「謝謝31歲的自己，努力回到了音樂的舞台也發行了首張個人專輯，32歲的我，希望在七、八月的個人首場售票演唱會可以讓你們看見最完美的狀態，也希望可以趕快完成我的新專輯，我們就ㄧ起來期待開票吧！」對於歌迷來說是最棒的新年禮物，對蕭秉治來說是最好的生日禮物，他也期待再度與歌迷齊聲同嗨。門票將於2月17日15:00開賣。