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周興哲彈唱《童話》告白女孩　「結局超展開」白安傻眼了！

記者關韶文／台北報導

Hit Fm聯播網大年初五找來特別的「安興」組合，白安、周興哲首次合體主持過年特別節目，兩人聊起對彼此的第一印象，白安說周興哲比她想像的更高，也不知道原來周興哲這麼年輕，因為周興哲看起來比實際年齡成熟，周興哲開玩笑說，「所以本來白安以為我不高也不年輕？」

節目中，兩人聊起當初接觸音樂的啟發，周興哲表示，國中時期在學校歌唱表演，當時唱了光良的《童話》跟一個心儀的女生告白，沒想到最後那個女生再也沒跟他說話！白安笑說，「那就是失敗啊！」周興哲則正面思考，「也許因為太好聽太害羞，所以那個女生不敢跟他我講話。」

▲▼周興哲,白安。（圖／hit fm提供）

▲周興哲、白安一同錄製初五特別節目。（圖／hit fm提供）

過年時候，周興哲跟家人在家團聚，也會玩玩遊戲，周興哲喜歡跟家人玩推筒子跟擲骰子，白安笑說，她自己對於撲克牌或是麻將的規則永遠無法記起來，但很享受看別人玩的樂趣。

白安也透露，雖然已經發了三張專輯，但還是很不習慣在陌生人面前說話，她很害怕一大群人的場合，她是內向的女生，很多陌生人在的場合她不敢主動講話，
或是主動跟人要電話要訊息，很被動。她也向周興哲致歉，「有一次，我們參加同一個演唱會活動，正好是前後彩排歌手，周興哲彩排完看到跟我打招呼，但我完全不知道。」事後才被工作人員提醒，白安對周興哲感到抱歉。

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白安, 相信音樂新聞, 周興哲

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