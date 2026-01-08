檀健次緋聞案外案！男星控劉一諾造謠曬判決書　她反擊：歡迎制裁我

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸35歲人氣男星檀健次被瘋傳熱戀19歲新人演員劉一諾，他雖立即澄清目前為單身，但女方隨後便表示「在一起過，已分手」，掀起網友熱烈議論。沒想到，緋聞居然還有案外案，新人男星劉啟赫在7日晚間指控劉一諾造謠，還曬出兩人的官司判決書，引發另一場風波。

劉啟赫透露，當初在劉一諾抱怨待遇不佳時，自己出於同行、同學和朋友的互助之心，主動引薦工作，「令人遺憾的是，劉一諾後續在其直播間內，公然造謠稱本人對她造黃謠且已掌握所謂『證據』，同時發表大量針對本人的侮辱性言論，對本人名譽造成嚴重損害。」

律師函報案都沒用！劉啟赫訴諸法律贏回尊嚴：相關事實清晰可查

劉啟赫強調，自己在劇組期間，始終恪守職業底線與個人品德，絕未編造不實言論，為了捍衛清白，他在角色殺青後立刻採取法律行動，「期間，本人先後發送律師函、發佈嚴正聲明、向公安機關報案，但上述舉措均未起到制止侵權的效果。無奈之下，本人只能選擇通過法律途徑維護自身合法權益，而直至法院傳票送達劉一諾手中，其針對本人的名譽侵權行為仍未停止。」

劉啟赫直言，若自己真的有造謠行為，按訴訟邏輯，劉一諾的證據理應在庭審中提交，但對方卻沒有給出相關證據，「 若本人確實存在造黃謠的行為，絕無勇氣提起訴訟，更不可能獲得勝訴判決。」

暖心引薦竟換來惡意抹黑？劉啟赫駁斥：指控完全「不合情亦不合理」

劉啟赫認為，倘若兩人之間存在矛盾，當初便不會將劇組機會推薦給劉一諾，更不可能在協助對方後，又反過來在組內抹黑。他無奈地指出，作為一名剛踏入行業的男性，深知「給女生造黃謠」的名頭對職業生涯是毀滅性的打擊，他絕對不可能主動觸碰這一底線，「網路不是法外之地，本人始終堅信法律的公正。此次聲明只為還原事實真相，維護自身合法權益。」

對此，劉一諾在8日回應表示，近來有許多針對她的不實言論和抹黑，「造謠手段包括：惡意p圖 剪輯 偽造等等。因未掀起大面積輿論風波且較為零散，所以取證較困難，但我方已積極收集證據，絕不姑息！」她強調會對自己的言論負起法律責任，「如有任何不實，歡迎大家通過法律手段制裁我。」

