SKE48中坂美祐停工！公司認「與經紀人不當交流」　舞台劇慘遭換角

記者蔡宜芳／綜合報導

日本女團SKE48的20歲成員中坂美祐驚傳即日起暫停活動！SKE48官方於8日發表聲明，指出中坂與經紀人之間發生「可能被視為不當的交流及行為」，因此決定暫停其演藝活動，消息也令粉絲感到震驚。

▲SKE48中坂美祐停工。（圖／翻攝自Instagram／nakachan_0611）

SKE48官方表示，該經紀人對中坂美祐有「超出業務範疇的聯繫」，在經過雙方訪談確認後，公司認定這些舉動已違反規範，損害粉絲及相關人士信任，事態嚴重，因此對該經紀人進行懲戒處分；而中坂則在與公司協商後，決定自8日起暫時停止演藝工作。

管理失職導致事態嚴重！SKE48承諾重整環境守護成員安全

針對這起風波，經紀公司表示責任重大，坦承內部管理出現漏洞，「對於平時支持 SKE48 及本公司的各位造成極大的擔憂與困擾，由衷致上最深的歉意。」強調未來將徹底教育相關工作人員，針對管理體制進行根本性的重新檢視，「並迅速推進報告、聯繫、諮詢體制的完善，致力於重新構建一個最重要的『讓成員能安心活動的環境』。關於今後的活動，一旦決定將會再次報告。」

▲中坂美祐因和經紀人有「不當交流」而被懲戒。（圖／翻攝自Instagram／nakachan_0611）

多項工作緊急喊卡！「活力女孩」中坂美祐演藝路暫陷停擺

隨著停工消息傳出，中坂美祐原定的演藝工作也受到全面波及。她確定退出預計在2月演出的熱門舞台劇《神推偶像登上武道館我就死而無憾》，原本的角色將改由鈴木愛菜代接；此外，12日的「武士道新春大發表會2026」也已同步換人。

中坂美祐於2018年加入SKE48，暱稱「Nakachan」的她，以自我介紹詞「你（you）會變得喜歡我（me）——（Miyu）來到SKE48的活力女孩！」深獲喜愛，更曾入選單曲《Karma》選拔成員。